Комитет Рижской думы поддержал закрытие игорных залов во всем городе

Председатель Рижской думы Нил Ушаков отдал распоряжение Юридическому управлению в сотрудничестве с Департаментом городского развития, основываясь на 6-й части 42-й статьи закона "Об азартных играх и лотереях", подготовить проекты решений Рижской думы об отзыве всех выданных разрешений на открытие игорных залов и организацию азартных игр на всей административной территории Риги, кроме четырех- и пятизвездочных гостиниц.

"Проект такого решения подготовлен не случайно, так как еще прошлым летом, когда инициировали пересмотр закона "Об азартных играх и лотереях" и ответственный комитет Кабинета министров запросил мнение Союза самоуправлений Латвии о том, какие изменения необходимо внести в закон, Рижская дума подготовила и подала в Союз самоуправлений Латвии предложения, идентичные тем, что утверждены сегодня", — подчеркнул председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс.

Решения, которые поручено подготовить Юридическому управлению, будут идентичны решениям, которые подготовлены по игорным залам, расположенным в историческом центре Риги. Для каждого игорного зала индивидуально подготовят свой проект решения и установят срок, до которого зал надо закрыть. Это может быть около 200 игорных залов во всем городе.

Решения о закрытии игорных залов примет Рижская дума.