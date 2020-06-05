Комитет Балтийской ассамблеи обсудит стратегию выхода из коронакризиса

Председатель комитета Балтийской Ассамблеи по социальным делам Урмас Эспенберг отметил, что во время встречи коллеги из Балтийских стран и министры социальных дел рассмотрят сценарии будущего и последние события. Будет представлен обзор готовности медицинских учреждений к кризису в начале вспышки заболевания коронавирусом и мер по борьбе с кризисом. ”Очевидно, что несмотря на все очевидные предупреждения никто из нас не был готов к масштабам кризиса. Свою роль здесь сыграло замалчивание информации со стороны Китая и бездействие ВОЗ. Для того, чтобы успешно и быстро справляться с возможными кризисами в будущем, необходимо обсудить предпринятые шаги и полученный опыт с коллегами. Так мы сможем учесть ошибки. Особенно, когда такие ошибки могут привести к гибели людей”, — сказал Эспенберг.

Член комитета по социальным делам Хельмен Кютт добавила, что заседание также будет посвящено проблемам, связанным с социальным кризисом и трудовой занятостью. ”Мы рассмотрим, как обеспечить благополучие населения путем принятия различных мер, и обсудим положительный опыт наших соседей. Многие из-за сложившейся ситуации лишились работы. И, боюсь, многие еще лишатся, так как сокращения рабочих мест и закрытие предприятий еще не закончились. Число случаев заражения упало до минимальной отметки, но это не означает, что мы можем считать вопрос закрытым. За кризисом в сфере здравоохранения следуют социальный и экономический кризис”, — сказала Кютт.

Балтийская Ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. Эстонию на Балтийской Ассамблее представляет делегация Рийгикогу, в которую входит 12 человек. В этом году Эстония является председателем как Балтийской Ассамблеи, так и Балтийского совета министров.