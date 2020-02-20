Комиссия Рийгикогу предложила отклонить два законопроекта по аптечной реформе

Комиссия решила направить проект закона 139 SE (предложенный EKRE) пленарному заседанию с предложением завершить первое чтение. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 25 февраля.

Цель законопроекта 139 SE – внести поправки в Закон о лекарственных препаратах таким образом, чтобы регулирование не ограничивало собственность владельцев аптек.

Законопроекты 127 SE и 141 SE (предложения социал-демократов) было решено направить на пленарное заседание 26 февраля. Комиссия предложила отклонить законопроекты в первом чтении.

Проект закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах 127 SE призван позволить больничным аптекам самостоятельно ввозить лекарства в страну.

Законопроект 141 SE направлен на то, чтобы требование относительно собственности провизора считалось выполненным и в том случае, если управляющими владельцами аптеки являются несколько провизоров.