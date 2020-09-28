Комиссия Рийгикогу ознакомится с использованием выделяемых для борьбы с кризисом средств

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, на основании предыдущих слушаний можно сделать заключение, что меры помощи, предоставляемые Эстонией — несвоевременны и неравномерны.

”Пособия на зарплату, компенсация за дни на больничном и приостановление начисления процентов с налогов — это обычные и эффективные меры помощи, но они закончились, — сказал Лиги. — Остальные меры помощи было или сложно получить, или же наоборот — помощь предоставлялась очень легко и без связи с последствиями кризиса в той или иной сфере. Надеемся услышать от министров — изменилась ли ситуация к лучшему и планируются ли изменения”.

На заседание приглашены министр финансов Мартин Хельме, министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием и вице-канцлер по вопросам политики сельского хозяйства и сельской жизни Министерства сельской жизни Марко Горбан.

Открытое заседание начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.