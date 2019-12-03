Комиссия Рийгикогу обсуждает сокращение часов продажи алкоголя и повышение законного возраста употребления до 21 года

Комиссия Рийгикогу по решению проблемы демографического кризиса уже долгое время обсуждает связанные с алкоголем проблемы. За это время были предложены новые ограничения по продаже алкоголя, в том числе повышение минимального возраста для покупки алкоголя до 21 года и изменение времени его продажи.
Если сейчас минимальный законный возраст употребления и покупки алкоголя составляет 18 лет, то комиссия хочет повысить его на целых три года — до 21.
Что касается времени продажи, то сейчас алкоголь можно купить с 10 утра до 10 вечера, а в ночные часы продажа алкоголя запрещена. Согласно предложению, часы продажи алкоголя стоит сократить на два часа и продавать с 10 до 20 часов, а по воскресеньям и вовсе с 10 до 16.
СМИ Британии: 30 лет назад в СССР произошла вспышка инфекции ВИЧ
Спортивный директор Формулы 1: Леклер обречен на величие
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Разворотная петля в Красногорске в очереди на открытие