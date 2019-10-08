Комиссия Рийгикогу: компании Nordica нужно напрячь крылья

Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что Эстония не может быть успешной без прямого сообщения с крупными городами других стран. Для сохранения этого сообщения создали компанию Nordica. В то же время, по словам Сестера, фирма отдалилась от своей первоначальной цели. ”Поэтому следует внимательно следить за делами нашей авиакомпании и ее новыми целями. Если зарубежные авиакомпании не заинтересованы в полетах в Эстонию и из Эстонии, компании Nordica нужно напрячь крылья, так как именно для этого она когда-то и создавалась”, — отметил он.

Сестер добавил, что согласно зимнему расписанию Таллиннского аэропорта, 13 компаний предлагают рейсы в 31 направлении. Доля компании Nordica из них со временем сократилась до десятка направлений. ”По причине конкуренции и других проблем Nordica прекратила обслуживать часть линий, и это, безусловно, нехороший знак. В то же время, общее количество направлений вместе с другими авиакомпаниями радует: летом из Таллинна можно было полететь напрямую в 38 пунктов назначения. Это — новый рекорд за последнее время”, — пояснил Сестер.