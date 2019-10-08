Комиссия Рийгикогу: компании Nordica нужно напрячь крылья

Сегодня на заседании комиссии Рийгикогу по экономике руководители компании Nordica представили обзор положения дел и планов авиакомпании, а также ситуации с авиацией во всем мире.
Председатель комиссии Свен Сестер отметил, что Эстония не может быть успешной без прямого сообщения с крупными городами других стран. Для сохранения этого сообщения создали компанию Nordica. В то же время, по словам Сестера, фирма отдалилась от своей первоначальной цели. ”Поэтому следует внимательно следить за делами нашей авиакомпании и ее новыми целями. Если зарубежные авиакомпании не заинтересованы в полетах в Эстонию и из Эстонии, компании Nordica нужно напрячь крылья, так как именно для этого она когда-то и создавалась”, — отметил он.
Сестер добавил, что согласно зимнему расписанию Таллиннского аэропорта, 13 компаний предлагают рейсы в 31 направлении. Доля компании Nordica из них со временем сократилась до десятка направлений. ”По причине конкуренции и других проблем Nordica прекратила обслуживать часть линий, и это, безусловно, нехороший знак. В то же время, общее количество направлений вместе с другими авиакомпаниями радует: летом из Таллинна можно было полететь напрямую в 38 пунктов назначения. Это — новый рекорд за последнее время”, — пояснил Сестер.
Заместитель председателя комиссии Кристен Михал сказал, что Nordica возникла в связи с необходимостью сохранить нужное для Эстонии сообщение и сделать это таким образом, чтобы это было рентабельно. ”Полеты из Таллинна и Эстонии приносят экономике доход в объеме 100 — 200 миллионов евро в год. Основная цель для Эстонии — чтобы здесь действовало предприятие, способное сохранять и создавать конкуренцию, чтобы Таллиннский аэропорт работал в интересах клиентов”, — сказал он.
По словам Михала, в авиации настали хорошие времена, а Таллиннский аэропорт успешно поработал над созданием новых маршрутов. ”Nordica должна вести свои дела таким образом, чтобы в условиях сокращения конкуренции она была готова и способна конкурировать на рынке — это также было причиной ее создания и существования”, — отметил Михал.
С положением дел авиакомпании членов комиссии по экономике ознакомили председатель правления Nordic Aviation Group AS Эрки Урва и председатель совета Тоомас Тийвел.
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