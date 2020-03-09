Комиссия Рийгикогу: частники уделяют мало внимания восстановлению вырубленных лесов

По словам заместителя председателя комиссии по окружающей среде Йоко Алендер, другого пути для приспособления к изменениям климата у нас нет. Для посадок в частных лесах следует выбирать стойкие к болезням саженцы, чье происхождение известно. ”Продуманный план действий создает стабильную предпринимательскую среду для лесопитомников Эстонии. Мы должны думать о будущем, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде и экономике”, — сказала Алендер. Она добавила, что ключ — в планировании и в сотрудничестве между владельцами частных лесов и лесопитомниками. ”Если наша цель — повысить степень обновления лесов за счет эстонских саженцев, то мы должны помочь местным предприятиям, чтобы те могли делать инвестиции и снабжать страну достаточным количеством растений”.

Сависаар отметил, что по этой причине владельцы лесов и лесопитомники должны определить, сколько саженцев надо выращивать. Это даст уверенность производителям и обеспечит своевременное обновление лесов. Сегодня в частных лесах вновь засаживается менее 40 % вырубок, в то время как необходимо, чтобы обновлялось более 70 % вырубленного леса.

На заседании комиссии был сделан вывод, что владельцы частных лесов не должны сами заниматься выращиванием растений — это нецелесообразно. Разумным было бы обратиться к фирмам, у которых уже есть необходимый опыт. Но для создания таких предприятий и повышения их эффективности необходимы долгосрочное планирование и инвестиции.

Занимающиеся саженцами лесных растений предприятия со своей стороны сообщили о проблеме. Лесопитомники нуждаются в финансовых инструментах в самом начале; в дальнейшем предприятие способно обеспечивать себя самостоятельно за счет выращиваемых растений. Банки в то же время не спешат поддержать такой вид предпринимательства. Не хватает и государственных мер.

По мнению комиссии по окружающей среде, важно развивать лесопитомники в Эстонии и укреплять сотрудничество между владельцами лесов и лесопитомниками. Это позволит обновлять частные леса и обеспечит необходимое качество леса.