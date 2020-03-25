25.03.2020, 07:45

Комиссия по сельской жизни обсудит применение пакета помощи в сфере сельского хозяйства и сельской жизни


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Rukkipõld
RukkipõldFoto: Anni Õnneleid

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по сельской жизни рассмотрит пакеты помощи для сектора сельского хозяйства и сельской жизни, направленные на решение возникших в связи с распространением коронавируса трудностей.

Председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм подчеркнул, что сектору сельского хозяйства и сельской жизни необходима срочная помощь. ”Фонд развития сельской жизни и Министерство по делам сельской жизни должны как можно быстрее разработать пакет мер для решения проблем, возникших в сельском хозяйстве и секторе пищевой продукции в связи с коронавирусом, — сказал Тамм. — Мы должны сохранить предпринимательство и жизнестойкость сектора”. ”Средства необходимы для того, чтобы не допустить банкротства предприятий и обеспечить оплату труда работников”. Тамм пояснил, что, согласно пакету мер, разработанных правительством, сельскохозяйственные предприятия смогут обратиться в Фонд развития сельской жизни и ходатайствовать о поручительстве в размере до 50 миллионов евро, возобновляемом кредите в размере до 100 миллионов евро или предоставлении капитала под землю в размере до 50 миллионов евро. Необходимо уточнить, почему были выбраны именно такие суммы.

”Необходимо сделать так, чтобы применять пакет помощи было просто. Правила должны быть понятны, чтобы ходатайствующие о помощи люди не запутались в бюрократии”, — сказал Тамм.

По словам заместителя председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе, условия для успешного применения мер — оперативное и четкое предоставление информации и быстрое рассмотрение заявлений.

”Насущный вопрос связан с задействованием сезонной рабочей силы в сельском хозяйстве. Это существенно влияет на организацию объема работ в секторе. Если работы выполнены не будут, фермеры столкнутся с трудностями. А это в свою очередь может иметь более долгосрочное влияние на предприятие”, — сказал Круузе. Он подчеркнул, что во время кризиса важен каждый цент. Поэтому мы должны тщательно обдумывать каждое решение и направлять средства туда, где они действительно нужны.

Необходимо подумать и о введении налоговых льгот со стороны государства. В связи с кризисом можно приостановить начисление налоговых процентов и дать отсрочку на выплату по налоговым задолженностям, снизив процентную ставку.

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