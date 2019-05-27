Комиссия по экономике: возобновляемой энергии надо уделять больше внимания

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике ознакомилась со стратегией Eesti Energia до 2023 года. Обзор планов предприятия представили председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и председатель совета Вяйно Калдоя, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
В 2023 году Eesti Energia планировать производить не менее 45% электроэнергии, используя возобновляемые или альтернативные источники. Наибольшим потенциалом здесь обладает энергия ветра. Ее объемы планируется увеличить с 839 ГВт·ч до 1812 ГВт·ч. Вырастет и доля солнечной энергии, но скорее процентуально (с 0,18 ГВт·ч до 71 ГВт·ч).
Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что стоимость производства электричества из горючего сланца все время растет и в связи с этим количество производимой таким путем электроэнергии уменьшается. ”Плата за выбросы углекислого газа выросла очень быстро. По этой причине резко выросла и стоимость производства энергии из горючего сланца. Мы также конкурируем с производимой в России электроэнергией, которая не облагается ни одной платой за природопользование. В сложившихся условиях мы никогда не сможем предложить электроэнергию по той же цене, что и Россия — у них уже на старте есть преимущество. Для того, чтобы создать на рынке труда равные условия, необходимо установить такую плату за выбросы углекислого газа, которая создаст равные условия для конкуренции с российским импортом. Также можно установить тариф на импорт, равный разнице в стоимости электроэнергии в России и Балтийских странах. Это послужит стимулом для производителей инвестировать в возобновляемые источники энергии”, — пояснил Сестер одну из причин, почему доля экологически чистой электроэнергии должна вырасти.
Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн сказала, что увеличению использования энергии ветра вдвое в первую очередь препятствуют люди, не желающие, чтобы вблизи их жилья строились ветряные электростанции. ”Ветряные электростанции — это визуальное загрязнение. По этой причине необходимо мотивировать жителей на принятие данной ситуации”, — отметила она. По ее словам, можно было бы установить плату за ресурс в отношении энергии ветра. Часть этой платы будет поступать в местные самоуправления, на территории которых расположены ветряные электростанции.
Eesti Energia — это принадлежащее государству международное предприятие энергетики, которое работает на рынках электроэнергии и газа в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции и Польше, а также на международном рынке жидкого топлива. Предприятие установило целью к 2023 году получить один миллион клиентов на рынке электроэнергии в регионе Балтийского моря.