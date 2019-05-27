Комиссия по экономике: возобновляемой энергии надо уделять больше внимания

В 2023 году Eesti Energia планировать производить не менее 45% электроэнергии, используя возобновляемые или альтернативные источники. Наибольшим потенциалом здесь обладает энергия ветра. Ее объемы планируется увеличить с 839 ГВт·ч до 1812 ГВт·ч. Вырастет и доля солнечной энергии, но скорее процентуально (с 0,18 ГВт·ч до 71 ГВт·ч).

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что стоимость производства электричества из горючего сланца все время растет и в связи с этим количество производимой таким путем электроэнергии уменьшается. ”Плата за выбросы углекислого газа выросла очень быстро. По этой причине резко выросла и стоимость производства энергии из горючего сланца. Мы также конкурируем с производимой в России электроэнергией, которая не облагается ни одной платой за природопользование. В сложившихся условиях мы никогда не сможем предложить электроэнергию по той же цене, что и Россия — у них уже на старте есть преимущество. Для того, чтобы создать на рынке труда равные условия, необходимо установить такую плату за выбросы углекислого газа, которая создаст равные условия для конкуренции с российским импортом. Также можно установить тариф на импорт, равный разнице в стоимости электроэнергии в России и Балтийских странах. Это послужит стимулом для производителей инвестировать в возобновляемые источники энергии”, — пояснил Сестер одну из причин, почему доля экологически чистой электроэнергии должна вырасти.