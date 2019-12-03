03.12.2019, 07:40

Комиссия по экономике Рийгикогу обратит в 2020 году особое внимание на пять тем


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Arutelu "Pensioni tulevikust -kes tasub memme vaeva?" Riigikogus
Arutelu "Pensioni tulevikust -kes tasub memme vaeva?" RiigikogusFoto: Madis Veltman

Вчера на заседании комиссия по экономике согласовала программу Центра мониторинга развития на следующий год. Запланировано пять новых исследований: изменение в расстановке мировых сил, международная морская экономика, международная и внутригосударственная мобильность, здравоохранение в будущем и будущее предпринимательской среды.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что выбранные темы исследований крайне важны. Выбор был сделан, опираясь на предложения комиссий и фракций Рийгикогу. «Например, одна тема связана с пакетом законопроектов, которым в последнее время активно занимается комиссия по экономике. Это – меры, которые помогут перевести суда под флаг Эстонии. Центр мониторинга развития, выявляя основные факторы развития в сфере мореходства, дает новый взгляд на конкурентоспособность Эстонии как морского государства. Это позволит нам лучше понять важные в будущем факторы», – сказал Сестер.

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Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн отдельно отметила исследование, посвященное будущему предпринимательской среды. «Изменения в Европе и в мире создают новые вызовы и возможности для предпринимательской среды в Эстонии. Подробное исследование темы должно помочь ответить на вопрос, как сохранить привлекательность предпринимательской среды в Эстонии в этом меняющемся мире», – сказала Аккерманн.

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, в рамках новых исследований будут рассмотрены перспективы на будущее. «Мы подойдем к вопросам под другим углом и проанализируем возможное совместное воздействие факторов влияния и тенденций развития. Мы отметим ключевые для принятия решений вопросы формирования политики, чтобы сократить сопряженные с будущими тенденциями риски. Помимо этого, центр также постоянно предоставляет обзор работ разных научных центров мира. Центр регулярно информирует о том, какие темы в мире больше всего обсуждаются, какие основные выводы и новые идеи и что они означают для Эстонии», – сказала Данилов.

Цель проекта мониторинга по выявлению изменений в мировых силах и анализу их влияния – выявить влияние различных глобальных тенденций на Эстонию и создать альтернативные сценарии развития.

Проект мониторинга международного мореходства и морской экономики связан с пакетом законопроектов, который вскоре вступит в силу и призван упростить переход судов под флаг Эстонии.

Проект мониторинга, анализирующий внутригосударственную и международную мобильность населения, рассматривает различные тенденции мобильности и размещения населения, а также их влияние.

Исследование здравоохранения в будущем ставит во главу стола потребителя. Основной вопрос – какие политические решения в сфере здравоохранения приведут к серьезным изменениям с точки зрения потребителя?

Основная цель проекта исследования предпринимательской среды – выявить влияние различных тенденций в Европе и мире на предпринимательскую среду Эстонии.

Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики.

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