Комиссия по экономике Рийгикогу обратит в 2020 году особое внимание на пять тем

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, в рамках новых исследований будут рассмотрены перспективы на будущее. «Мы подойдем к вопросам под другим углом и проанализируем возможное совместное воздействие факторов влияния и тенденций развития. Мы отметим ключевые для принятия решений вопросы формирования политики, чтобы сократить сопряженные с будущими тенденциями риски. Помимо этого, центр также постоянно предоставляет обзор работ разных научных центров мира. Центр регулярно информирует о том, какие темы в мире больше всего обсуждаются, какие основные выводы и новые идеи и что они означают для Эстонии», – сказала Данилов.
Цель проекта мониторинга по выявлению изменений в мировых силах и анализу их влияния – выявить влияние различных глобальных тенденций на Эстонию и создать альтернативные сценарии развития.
Проект мониторинга международного мореходства и морской экономики связан с пакетом законопроектов, который вскоре вступит в силу и призван упростить переход судов под флаг Эстонии.
Проект мониторинга, анализирующий внутригосударственную и международную мобильность населения, рассматривает различные тенденции мобильности и размещения населения, а также их влияние.
Исследование здравоохранения в будущем ставит во главу стола потребителя. Основной вопрос – какие политические решения в сфере здравоохранения приведут к серьезным изменениям с точки зрения потребителя?
Основная цель проекта исследования предпринимательской среды – выявить влияние различных тенденций в Европе и мире на предпринимательскую среду Эстонии.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики.
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