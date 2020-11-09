09.11.2020, 14:57

Комиссия по экономике: отели должны получить возможность для электронной регистрации гостей


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Tallinna vaated
Tallinna vaatedFoto: Vallo Kruuser

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике одобрила поправки к законопроекту, регулирующему туризм. Согласно изменениям, гостиничные учреждения смогут электронно регистрировать гостей. Обязанность хранить бумажные заполненные бланки будет упразднена.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что электронная регистрация упростит жизнь как гостиничным учреждениям, так и их клиентам. ”На самом деле, нет ни одной причины, по которой эти изменения не могли быть сделаны гораздо раньше. Клиенту не надо будет больше тратить время на заполнение бумажного бланка на стойке регистрации, а предоставленные во время бронирования данные, например, можно будет внести в электронный бланк”, — сказал Сестер.

По словам члена комиссии по экономике Аннели Аккерманн, благодаря поправке гостиничные предприятия больше не обязаны хранить бумажные бланки посетителей, а это — большой шаг в направлении сокращения уровня бюрократии. ”В то же время, новые возможности — это не обязанность. Если отель считает, что им удобнее регистрировать гостей на бумажном бланке и хранить эти документы, он имеет право так поступать”, — уточнила она.

Вне зависимости от вида регистрации гостиничные учреждения должны хранить данные о клиентах на протяжении двух лет, как установлено в настоящий момент.

Проект закона о внесении изменений в Закон о туризме и в Закон о защите прав потребителей (234 SE) модернизирует требования к оказанию услуг размещения. Число требований сократится. В первую очередь — в сферах, где они не нужны или где хорошо работает саморегулирование (например, требования к качеству). Будут обновлены понятие гостиничных услуг и описание типов предприятий, предоставляющих услуги размещения. Второе чтение проекта запланировано на 18 ноября.

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