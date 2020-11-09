Комиссия по экономике: отели должны получить возможность для электронной регистрации гостей

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что электронная регистрация упростит жизнь как гостиничным учреждениям, так и их клиентам. ”На самом деле, нет ни одной причины, по которой эти изменения не могли быть сделаны гораздо раньше. Клиенту не надо будет больше тратить время на заполнение бумажного бланка на стойке регистрации, а предоставленные во время бронирования данные, например, можно будет внести в электронный бланк”, — сказал Сестер.

По словам члена комиссии по экономике Аннели Аккерманн, благодаря поправке гостиничные предприятия больше не обязаны хранить бумажные бланки посетителей, а это — большой шаг в направлении сокращения уровня бюрократии. ”В то же время, новые возможности — это не обязанность. Если отель считает, что им удобнее регистрировать гостей на бумажном бланке и хранить эти документы, он имеет право так поступать”, — уточнила она.

Вне зависимости от вида регистрации гостиничные учреждения должны хранить данные о клиентах на протяжении двух лет, как установлено в настоящий момент.

Проект закона о внесении изменений в Закон о туризме и в Закон о защите прав потребителей (234 SE) модернизирует требования к оказанию услуг размещения. Число требований сократится. В первую очередь — в сферах, где они не нужны или где хорошо работает саморегулирование (например, требования к качеству). Будут обновлены понятие гостиничных услуг и описание типов предприятий, предоставляющих услуги размещения. Второе чтение проекта запланировано на 18 ноября.