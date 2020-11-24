Комиссия по экономике: мы должны использовать кризисную ситуацию в свою пользу

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, сейчас перед нами два связанных с экономической политикой вопроса, которые требуют принятия решений. Во-первых, необходимо найти баланс между обновлением экономики и сохранением предприятий; а во-вторых — между позицией государственного бюджета и социальной средой, где из-за растущего неравенства усиливается напряжение.

Сестер сказал, что на настоящий момент влияние кризиса в Эстонии было умеренным по сравнению с другими государствами, но реакция предприятий на кризис сильнее среднего. ”Мы знаем, что сектор обслуживания сильнее всего пострадал от кризиса. Обрабатывающая промышленность пострадала меньше. Меньше всего ощутили на себе негативное влияние кризиса сектор инфотехнологий и связи и сектор энергетики. В деревообрабатывающей промышленности и финансовом секторе влияние кризиса также было менее значительным”, — сказал Сестер.

По его словам, теперь необходимо быстро уяснить, каким образом можно использовать в своих целях последние тенденции на рынке труда: цифровизацию, дистанционную работу и использование виртуальных каналов. ”Согласно представленному сегодня Центром мониторинга развития исследованию, один возможный сценарий развития — в вопросах экономической политики сделать упор именно на способность сферы к самообновлению в ходе кризиса и на возникновение новых бизнес-моделей, — пояснил Сестер. — Государство, конечно, должно стимулировать людей и предприятия, чтобы они взяли на себя ответственность и начали использовать новые возможности в бизнесе, и меньше надеялись на государство”.

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал отметил, что во время кризиса задача публичного сектора — защищать людей и рабочие места, а также дать толчок к экономически успешным изменениям в будущем. ”В Эстонии толчок необходим в отношении социальных, а также связанных с рынком труда мер, а также в экономике в области цифрового и технологического переворота”, — уточнил он.

Михал добавил, что у Эстонии хорошая база: э-государство, цифровой имидж, хорошая налоговая и честная правовая среда. По его словам, этот успех будет длиться до тех пор, пока Эстония открыта новым решениям и у иностранных инвесторов есть больше причин для того, чтобы создавать новое в Эстонии, чем причин держаться отсюда подальше. ”Например, это означает, что предпринимательская среда должна оставаться свободной от произвольных ограничений правительства. Необходимо воздержаться от стремления к государственному управлению экономикой при помощи постоянно растущих займов. Нужно воздержаться от идеи, что отказ от приватности в пользу правительства — навсегда, и от высказываний, которые показывают Эстонию как консервативное государство. Если нам это удастся, то мы будем одними из первых, кто справится с кризисом”, — сказал Михал.