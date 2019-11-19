Комиссия по экономике: государство может обдумать разделение услуг Eesti Post

Приватизация услуг, предоставляемых на свободном рынке, позволит Eesti Post полностью сконцентрироваться на почтовых услугах. Также можно будет повысить государственные дотации на содержание почтовой сети. ”Но увеличить дотации — недостаточно, так как такая идея не пройдет проверку временем. Необходимо провести существенные реформы, которые касаются как ценовой политики, так и модернизации почтовой сети. Например, можно обдумать возможность оказывать бесплатные индивидуальные почтовые услуги почтальонов в регионах, где посещаемость почтовых учреждений — низкая и по этой причине бессмысленная с экономической точки зрения”, — сказал Сестер.

По словам члена комиссии по экономике Юри Яансона, серьезную проблему для AS Eesti Post представляет быстрое сокращение спроса на универсальные почтовые услуги, такие как периодические издания и рассылка писем. ”Убытки от универсальных почтовых услуг в 2018 году составили 2,5 миллиона евро, от доставки периодических изданий — 2,4 миллиона евро. При этом расходы на рабочую силу и содержание почтовой сети за последнее десятилетие ощутимо выросли. В третьем квартале 2019 года предприятие считалось убыточным, так как приносящие прибыль услуги не смогли покрыть расходы на убыточные услуги. Государство должно как можно быстрее решить эту ситуацию”, — сказал Яансон.

Председатель правления AS Eesti Post Анси Арумеэл сказал комиссии, что предприятие в первую очередь волнует уровень зарплат порядка 1000 сотрудников почты. Он на 30 % ниже рыночной медианы и должен быть существенно повышен. Но в условиях убыточности предприятия удовлетворить запросы по зарплатам и заполнить рабочие места все сложнее. По этой причине может страдать качество услуг, так как почтальоны, по словам председателя правления, — движущая сила всего почтового дела.

”Так как универсальные почтовые услуги регулируются государством, мы можем провести существенные изменения только при поддержке государственных учреждений, политиков и всего общества. Я рад, что комиссия по экономике готова серьезно обсудить проблемы и найти решения”, — сказал Арумеэл.

AS Eesti Post, Министерство экономики и коммуникаций и Департамент конкуренции сформировали рабочую группу, цель которой — модернизировать почтовые услуги. Также в работе находится анализ, который рассматривает возможность разделения оказываемых Omniva услуг. Для того, чтобы внести изменения в систему оказания универсальных почтовых услуг, необходимо изменить Закон о почте и связанные с ним постановления.