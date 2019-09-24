24.09.2019, 09:43

Комиссии Рийгикогу: в сельских регионах необходимо обеспечить доступность всех банковских услуг и пятиевровых купюр

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Комиссии Рийгикогу: в сельских регионах необходимо обеспечить доступность всех банковских услуг и пятиевровых купюр
Pixabay

Совместное заседание комиссии по сельской жизни и финансовой комиссии было посвящено обеспечению доступности банковских услуг в сельских регионах. Связано это в первую очередь с наличием в банкоматах купюр номиналом в пять евро.

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, данная проблема особенно остро стоит в сельских регионах. ”Это касается как расположения банкоматов, так и доступности денежных купюр разного номинала. Отсутствие купюр малого номинала может вызвать цепную реакцию и создать лишние проблемы для жителей сельских регионов”, — сказал Тамм. Он отметил, что, согласно полученным от Союза банков Эстонии данным, по всей Эстонии насчитывается более 750 банкоматов. Проблемы все же возникают в связи с нехваткой наличных средств в банкомате, а также с универсальными автоматами, где можно как снять деньги, так и положить их на счет.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк привел несколько положительных аспектов, связанных с использованием наличных. ”Из банков отличную работу в вопросах планирования работы банкоматов проделали LHV и COOP. Следует отметить магазины сети COOP, Grossi Toidukaubad, Meie Toidukaubad, R-Kiosk и другие предприятия, которые посредством своих систем позволяют снять со счета наличные разного номинала. По данным Союза банков Эстонии, таких магазинов и заправочных станций более 780”, — сказал Кокк. Это дает жителям сельских регионов больше возможностей для планирования своей деятельности.

В ходе обсуждения стороны пришли к выводу, что проблема с пятиевровыми купюрами возникла в связи с тем, что у общественности нет необходимой информации о банковских автоматах различных банков: где именно можно получить купюры малого номинала. Также нет информации о том, в каких магазинах и предприятиях обслуживания можно решить проблему. Комиссии предложили Союзу банков Эстонии предоставить больше информации о возможностях банковских автоматов и направить банкам напоминание, что как минимум в начале месяца, во время выплат пенсий и пособий, необходимо тщательно следить, чтобы в банкоматах было необходимое количество банкнот малого номинала.

В совместном заседании комиссий приняли участие председатель правления Союза банков Эстонии Эрки Килу и исполнительный директор союза Катрин Талихярм.

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