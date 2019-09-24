Комиссии Рийгикогу: в сельских регионах необходимо обеспечить доступность всех банковских услуг и пятиевровых купюр

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, данная проблема особенно остро стоит в сельских регионах. ”Это касается как расположения банкоматов, так и доступности денежных купюр разного номинала. Отсутствие купюр малого номинала может вызвать цепную реакцию и создать лишние проблемы для жителей сельских регионов”, — сказал Тамм. Он отметил, что, согласно полученным от Союза банков Эстонии данным, по всей Эстонии насчитывается более 750 банкоматов. Проблемы все же возникают в связи с нехваткой наличных средств в банкомате, а также с универсальными автоматами, где можно как снять деньги, так и положить их на счет.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк привел несколько положительных аспектов, связанных с использованием наличных. ”Из банков отличную работу в вопросах планирования работы банкоматов проделали LHV и COOP. Следует отметить магазины сети COOP, Grossi Toidukaubad, Meie Toidukaubad, R-Kiosk и другие предприятия, которые посредством своих систем позволяют снять со счета наличные разного номинала. По данным Союза банков Эстонии, таких магазинов и заправочных станций более 780”, — сказал Кокк. Это дает жителям сельских регионов больше возможностей для планирования своей деятельности.