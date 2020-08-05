05.08.2020, 07:14

Команда Луиса Фри получила доступ к государственным тайнам Эстонии

 (1)
EST
Äsja advokaadiametist loobunud Louis Freeh’ kinnitusel pole tema büroo ülesanne tegeleda Eestist läbi liikunud rahapesu uurimisega.
Äsja advokaadiametist loobunud Louis Freeh’ kinnitusel pole tema büroo ülesanne tegeleda Eestist läbi liikunud rahapesu uurimisega.Foto: Priit Simson

Eesti Päevaleht пишет, что команда американского адвоката Луиса Фри, нанятого Мартином Хельме, представлять интересы Эстонии в деле об отмывании денег Danske Bank, получила доступ к государственным тайнам Эстонии.

Министерство финансов изначально хотело, чтобы в представляющем интересы Эстонии в США адвокатском бюро был по крайней мере один человек, имеющий доступ к гостайнам ЭР. Этот критерий был указан и в приглашениях к участию в конкурсе. Данный факт подтвердили изданию три независимых друг от друга источников, которые знакомы с материалами, касающимися конкурса и найма бюро.

Новость будет дополнена.

Читайте также: