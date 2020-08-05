Команда Луиса Фри получила доступ к государственным тайнам Эстонии

Министерство финансов изначально хотело, чтобы в представляющем интересы Эстонии в США адвокатском бюро был по крайней мере один человек, имеющий доступ к гостайнам ЭР. Этот критерий был указан и в приглашениях к участию в конкурсе. Данный факт подтвердили изданию три независимых друг от друга источников, которые знакомы с материалами, касающимися конкурса и найма бюро.

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