05.08.2020, 07:14

Команда Луиса Фри получила доступ к государственным тайнам Эстонии

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Äsja advokaadiametist loobunud Louis Freeh’ kinnitusel pole tema büroo ülesanne tegeleda Eestist läbi liikunud rahapesu uurimisega.
Äsja advokaadiametist loobunud Louis Freeh’ kinnitusel pole tema büroo ülesanne tegeleda Eestist läbi liikunud rahapesu uurimisega.Foto: Priit Simson

Eesti Päevaleht пишет, что команда американского адвоката Луиса Фри, нанятого Мартином Хельме представлять интересы Эстонии в деле об отмывании денег Danske Bank, получила доступ к государственным тайнам Эстонии.

Министерство финансов изначально хотело, чтобы в представляющем интересы Эстонии в США адвокатском бюро был по крайней мере один человек, имеющий доступ к гостайнам ЭР. Этот критерий был указан и в приглашениях к участию в конкурсе. Данный факт подтвердили изданию три независимых друг от друга источников, которым удалось ознакомиться с материалами, касающимися конкурса и найма бюро.

По какой причине нужно было устанавливать такое требование, как сказали источники, из документов неясно. Да, доступ к госттайнам позволяет бюро Фри знакомиться с материалами расследования, которое идет в Эстонии. Но также это дает возможность смотреть, например не связанные с конкретным делом секретные данные Финансовой инспекции и Бюро данных об отмывании денег.

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Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик сказала, что поскольку материалы не предназначены для общественного пользования, то и комментировать их суть они не могут. Она отметила лишь, что представитель министерства видел первоначальные документы, но в выборе бюро и заключении договора не участвовал.

Министерство финансов и вовсе отказалось от комментариев.

Как мы писали ранее, сам Луис Фри, который являлся партнером адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan, уходит из бюро и приступит к работе в консультационной фирме. Министр финансов Март Хельме в последнее время был подвергнут оппозицией резкой критике за то, что нанял представлять Эстонию бюро Freeh Sporkin & Sullivan, которое, по некоторым оценкам, работает на интересы России. Позже выяснилось, что приглашение на участие в конкурсе получили также адвокатские бюро White & Case и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

"Никакой вариант не был бы хорошим. Cleary Gottlieb на протяжении многих лет является главным адвокатским бюро, представляющим интересы России. А White & Case сразу после него вторым”, — прокомментировал шведский экономист Андерс Ослунд. По его мнению выбор, сделанный Хельме, ”очень странный”.

Отмечается, что помимо прочего данные бюро представляют интересы олигархов, находящихся под санкциями, защищают напрямую интересы Российской Федерации в разных спорах, например, в вопросе введенных из-за ситуации в Украине санкций.

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