Команда Луиса Фри получила доступ к государственным тайнам Эстонии

Министерство финансов изначально хотело, чтобы в представляющем интересы Эстонии в США адвокатском бюро был по крайней мере один человек, имеющий доступ к гостайнам ЭР. Этот критерий был указан и в приглашениях к участию в конкурсе. Данный факт подтвердили изданию три независимых друг от друга источников, которым удалось ознакомиться с материалами, касающимися конкурса и найма бюро.

По какой причине нужно было устанавливать такое требование, как сказали источники, из документов неясно. Да, доступ к госттайнам позволяет бюро Фри знакомиться с материалами расследования, которое идет в Эстонии. Но также это дает возможность смотреть, например не связанные с конкретным делом секретные данные Финансовой инспекции и Бюро данных об отмывании денег.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик сказала, что поскольку материалы не предназначены для общественного пользования, то и комментировать их суть они не могут. Она отметила лишь, что представитель министерства видел первоначальные документы, но в выборе бюро и заключении договора не участвовал.

Министерство финансов и вовсе отказалось от комментариев.

Как мы писали ранее, сам Луис Фри, который являлся партнером адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan, уходит из бюро и приступит к работе в консультационной фирме. Министр финансов Март Хельме в последнее время был подвергнут оппозицией резкой критике за то, что нанял представлять Эстонию бюро Freeh Sporkin & Sullivan, которое, по некоторым оценкам, работает на интересы России. Позже выяснилось, что приглашение на участие в конкурсе получили также адвокатские бюро White & Case и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

"Никакой вариант не был бы хорошим. Cleary Gottlieb на протяжении многих лет является главным адвокатским бюро, представляющим интересы России. А White & Case сразу после него вторым”, — прокомментировал шведский экономист Андерс Ослунд. По его мнению выбор, сделанный Хельме, ”очень странный”.

Отмечается, что помимо прочего данные бюро представляют интересы олигархов, находящихся под санкциями, защищают напрямую интересы Российской Федерации в разных спорах, например, в вопросе введенных из-за ситуации в Украине санкций.