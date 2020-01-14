Коллекции магазинов Monton и Mosaic впредь будут доступны под единым брендом

Сильнее всего эти изменения рынка и последствия турбулентности в сфере розничной торговли ощущают арендаторы в торговых центрах, которым пришлось принять не одно стратегическое решение о дальнейшем развитии. Основанное в Эстонии предприятие балтийской моды Baltika Group, которое широкую и богатую традициями сеть модных брендов представляет также в Латвии и Литве, тоже приняло решение о внутренних переменах, чтобы таким образом укрепить эффективность предприятия и позиции на рынке. Одним из первых решений для оптимизации бизнес-модели стало объединение брендов Monton и Mosaic. Это значит, что в дальнейшем коллекции обоих брендов будут доступны потребителям под единым названием Monton, с сохранением нынешнего почерка обоих. Напротив, предлагаемые линии и крой праздничной одежды представленного ранее бренда Bastion в дальнейшем будут интегрированы в имеющиеся коллекции Monton.

"Предлагая созданный в Балтии дизайн, мы четко осознаем пожелания местных клиентов и необходимую функциональность одежды в соответствии с четырьмя временами года и стилем жизни северных стран. Дизайн и конструкции представленных нами брендов особо приспособлены к этим потребностям, одновременно обеспечивая высокое качество со строгим надзором, в том числе и на уровне производства. Осуществленные на предприятии изменения означают, что сейчас магазины Monton будут предлагать клиентам еще более разнообразный спектр одежды и аксессуаров, к тому же ассортимент будет сегментирован в соответствии с разными типами фигуры, вкусами и жизненными ситуациями, обращаясь к все более широкой аудитории", — комментирует Марута Эргле.