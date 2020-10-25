Количество заявок на объявления о работе резко выросло. Но многие кандидаты просто "кидают" работодателя(3)
Количество кандидатов на свободные должности резко выросло, а работодателям иногда бывает очень сложно сделать выбор, пишет Eesti Päevaleht.
Количество кандидатов на свободные должности резко выросло, а работодателям иногда бывает очень сложно сделать выбор, пишет Eesti Päevaleht.
По сравнению с 2019 годом, в этом году на сайте Cvkeskus.ee резко увеличилось количество заявок во всех должностных категориях. ”От подсобных рабочих — рост 199% — до специалистов — рост на 107%”, — сказал руководитель по маркетингу Cvkeskus.ee Хенри Аувяэрт.
Самый большой интерес вызывает работа в столице. ”Это вполне ожидаемо, учитывая, что большая часть соискателей также находятся в Харьюмаа”, — сказал Аувяэрт.
Больше всего люди заинтересованы в работе в торговле. ”Например, больше всего кандидатов на должность продавца магазина одежды, комплектовщика заказов э-магазинов и работника склада” — отметил Аувяарт. В этих отраслях количество заявок на одно объявление может доходить до нескольких тысяч. На предложения крупных розничных сетей заявок поступает меньше, но и там количество кандидатов увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.
По словам Аувяэрта, торговля была всегда привлекательным сектором для жителей Эстонии, так как не требует специфических знаний.
Руководитель коммуникационной службы Selver называют еще одну причину: кандидаты стали ценить стабильность, которую, как правило, предлагают крупные компании, занимающиеся торговлей продуктами питания.
По словам Вески, сейчас наибольшей популярностью из предлагаемых Selver вакансий пользуется комплектовщик заказов э-магазина и курьер. На эти должности поступили сотни заявок.
Вески отмечают, что часто кандидаты не оценивают свои знания и навыки должным образом и подают заявки куда только можно.
”Также стало обычным не отвечать на телефонные звонки или имейлы, когда мы пытаемся пригласить кандидатов на собеседование. А если и удастся договориться о времени собеседования, то люди могут просто не прийти, не предупредив”, — сказал Вески. По его словам, таких кандидатов становится все больше.
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