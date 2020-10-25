Количество заявок на объявления о работе резко выросло. Но многие кандидаты просто "кидают" работодателя

По сравнению с 2019 годом, в этом году на сайте Cvkeskus.ee резко увеличилось количество заявок во всех должностных категориях. ”От подсобных рабочих — рост 199% — до специалистов — рост на 107%”, — сказал руководитель по маркетингу Cvkeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Самый большой интерес вызывает работа в столице. ”Это вполне ожидаемо, учитывая, что большая часть соискателей также находятся в Харьюмаа”, — сказал Аувяэрт.

Больше всего люди заинтересованы в работе в торговле. ”Например, больше всего кандидатов на должность продавца магазина одежды, комплектовщика заказов э-магазинов и работника склада” — отметил Аувяарт. В этих отраслях количество заявок на одно объявление может доходить до нескольких тысяч. На предложения крупных розничных сетей заявок поступает меньше, но и там количество кандидатов увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

По словам Аувяэрта, торговля была всегда привлекательным сектором для жителей Эстонии, так как не требует специфических знаний.

Руководитель коммуникационной службы Selver называют еще одну причину: кандидаты стали ценить стабильность, которую, как правило, предлагают крупные компании, занимающиеся торговлей продуктами питания.

По словам Вески, сейчас наибольшей популярностью из предлагаемых Selver вакансий пользуется комплектовщик заказов э-магазина и курьер. На эти должности поступили сотни заявок.

Вески отмечают, что часто кандидаты не оценивают свои знания и навыки должным образом и подают заявки куда только можно.

”Также стало обычным не отвечать на телефонные звонки или имейлы, когда мы пытаемся пригласить кандидатов на собеседование. А если и удастся договориться о времени собеседования, то люди могут просто не прийти, не предупредив”, — сказал Вески. По его словам, таких кандидатов становится все больше.

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