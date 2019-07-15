Количество зарегистрированных безработных выросло. Люди проявляют повышенный интерес к курсам

В начале мая было два года с того времени, как касса по безработице начала предлагать обучение для работающих людей. Использование возможностей программы ”Работайте и учитесь!” шаг за шагом растет. В течение двух лет обучение начинали более чем 4 500 раз, большая часть участников обучения из Ида-Вирумаа и Харьюмаа (56% и 23% соответственно). Большинство из них — это женщины (84%). По возрасту больше всего участников обучения было в возрасте 25-49 лет (59%), старше 50 лет было 38%. Больше всего было пройдено курсов эстонского языка (68%). Далее по популярности были курсы в социальной сфере (работники по уходу, опорные лица), а также курсы в сфере лесоводства и деревообрабатывающей промышленности (водители грузовых автомобилей, водители харвестера).

С помощью пособия на участие в уровневом обучении в течение двух лет было около 1 200 поступлений, из которых более чем половина поступивших на учебу людей (53%) искали в то же время через кассу по безработице новую работу, и немного менее половины (47%) совмещали учебу и работу. Больше всего поступивших на обучение было в Ида-Вирумаа (35%), затем в Харьюмаа (17%) и Тартумаа (11%). Преобладающее большинство поступили в профессиональные учебные заведения (82%), 13% поступили получать прикладное высшее образование и 5% степень бакалавра. Самыми популярными специальностями были работник по уходу, ИТ-сфера, электрик, а также обучение на медсестру. Консультанты кассы по безработице по карьере помогали людям рассмотреть возможность обучения и выбрать подходящую специальность.

С помощью пособия для работодателя на обучение работников в течение двух лет к учебе приступали более чем 1 400 раз. Больше всего пособий на обучение работников использовалось для повышения уровня владения эстонским языком. В ситуации изменений пособием для работодателя на обучение работников воспользовались 346 раз, для найма работников 74 раза. К примеру, пособием воспользовалась одна компания, которая ввела в использование новую роботизированную линию и обучила работников работать на ней.

Дополнительная информация о возможностях обучения ЗДЕСЬ. Подробная статистика на портале кассы по безработице.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает численность тех безработных, которые зарегистрированы в кассе по безработице.