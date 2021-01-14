14.01.2021, 15:30
Количество вышедших из второй пенсионной ступени перевалило за 50 000 человек(3)
Согласно свежим данным пенсионного центра, ходатайство о выходе из второй пенсионной ступени на сегодняшний день подали 51 792 человека.
Согласно свежим данным пенсионного центра, ходатайство о выходе из второй пенсионной ступени на сегодняшний день подали 51 792 человека.
Среди вышедших из второй пенсионной ступени преобладают женщины. Средний возраст — 39 лет.
Заявление подали 14 217 русскоязычных людей и более 37 000 эстоноязычных. На английском языке ходатайство представили 107 человек.
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