14.01.2021, 15:30

Количество вышедших из второй пенсионной ступени перевалило за 50 000 человек

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Raha, kogumine, säästmine, pension
Raha, kogumine, säästmine, pensionFoto: Argo Ingver

Согласно свежим данным пенсионного центра, ходатайство о выходе из второй пенсионной ступени на сегодняшний день подали 51 792 человека.

Среди вышедших из второй пенсионной ступени преобладают женщины. Средний возраст — 39 лет.

Заявление подали 14 217 русскоязычных людей и более 37 000 эстоноязычных. На английском языке ходатайство представили 107 человек.

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