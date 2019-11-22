Количество созданных э-резидентами предприятий в Эстонии превысило 10 000

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, большинство предприятий зарегистрировано в сфере ИТ и бизнес-консалтинга. "Большая доля предприятий э-резидентов фокусируется на создании рабочих мест с высоким уровнем добавочной стоимости. Э-резидентство предлагает деятелям глобального рынка уникальную возможность управлять своим предприятием вне зависимости от местоположения. Это делает создание предприятия в Эстонии привлекательным и для граждан Европейского Союза, так как в странах-членах возможности удаленного предпринимательства значительно более ограничены", — отмечает Ваттер. 50% э-резидентов, создавших в Эстонии свое предприятие, — граждане Европейского Союза.

Сфера деятельности предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, постоянно расширяется. Например, здесь налоги уплачивают многие э-резиденты, которые ведут деятельность в сфере лесного и сельского хозяйства, здравоохранения, торговли или образования. "Это значит, что программа э-резидентства способна удовлетворить потребности предпринимателей, ведущих деятельность в разных секторах экономики", — говорит Ваттер.

Рост числа учрежденных в Эстонии э-резидентами предприятий совершил скачок в последние два года, когда их было в общем создано более 7000. Ваттер подчеркивает, что в то же время ведется анализ вклада предприятий э-резидентов в бюджет Эстонии. "По сравнению с прошлым годом рост числа предприятий э-резидентов, платящих налоги в Эстонии, составил 58%. Поступающие от них деньги находят использование, например, в образовании, культуре и социальном обеспечении, принося тем самым прямую пользу жителям Эстонии", — говорит Ваттер.