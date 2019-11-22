22.11.2019, 15:20

Количество созданных э-резидентами предприятий в Эстонии превысило 10 000


EST 1
Количество созданных э-резидентами предприятий в Эстонии превысило 10 000
Отт ВаттерPressifoto

В ноябре количество созданных э-резидентами в Эстонии предприятий превысило 10 000. Количество предприятий, учрежденных в Эстонии э-резидентами, за год увеличилось более чем на 3000. Рост количества предприятий э-резидентов, уплачивающих налоги в Эстонии, по сравнению с тем же временем в прошлом году составил 58%.

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, большинство предприятий зарегистрировано в сфере ИТ и бизнес-консалтинга. "Большая доля предприятий э-резидентов фокусируется на создании рабочих мест с высоким уровнем добавочной стоимости. Э-резидентство предлагает деятелям глобального рынка уникальную возможность управлять своим предприятием вне зависимости от местоположения. Это делает создание предприятия в Эстонии привлекательным и для граждан Европейского Союза, так как в странах-членах возможности удаленного предпринимательства значительно более ограничены", — отмечает Ваттер. 50% э-резидентов, создавших в Эстонии свое предприятие, — граждане Европейского Союза.

Сфера деятельности предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, постоянно расширяется. Например, здесь налоги уплачивают многие э-резиденты, которые ведут деятельность в сфере лесного и сельского хозяйства, здравоохранения, торговли или образования. "Это значит, что программа э-резидентства способна удовлетворить потребности предпринимателей, ведущих деятельность в разных секторах экономики", — говорит Ваттер.

Рост числа учрежденных в Эстонии э-резидентами предприятий совершил скачок в последние два года, когда их было в общем создано более 7000. Ваттер подчеркивает, что в то же время ведется анализ вклада предприятий э-резидентов в бюджет Эстонии. "По сравнению с прошлым годом рост числа предприятий э-резидентов, платящих налоги в Эстонии, составил 58%. Поступающие от них деньги находят использование, например, в образовании, культуре и социальном обеспечении, принося тем самым прямую пользу жителям Эстонии", — говорит Ваттер.

Сформулированная в декабре прошлого года в сотрудничестве с экспертами из разных областей программа развития э-резидентства 2.0 поставила целью вместо увеличения количества лиц со статусом э-резидента рост ценности эстонских предприятий, созданных э-резидентами, и новая стратегия уже приносит результаты. "Согласно данным Налогово-таможенного департамента, средний доход от налогов с предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, за год вырос на 30%", — говорит Ваттер.

По его словам, программа э-резидентства, которой исполняется пять лет, завоевала международную известность и доверие. "Сегодня мы четко видим, что ходатайство о получении статуса э-резидентства подается с явным намерением начать предпринимательскую деятельность", — подчеркивает Ваттер. К тому же налоги в Эстонии начали платить э-резиденты, которые зарегистрировали свои предприятия еще несколько лет назад, но запуск бизнеса как такового затягивался. "Созревание бизнес-идей может занять несколько лет. Мы можем радоваться, когда они наконец начинают реализовываться, и доход от налогов достигает жителей Эстонии", — говорит Ваттер.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.

С момента запуска программы э-резидентства более 62 000 э-резидентов создали в Эстонии более 10 100 предприятий, в которых работает более 1700 человек. Кроме косвенного экономического дохода, связанного помимо прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 31 млн евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: