Количество созданных э-резидентами предприятий в Эстонии превысило 10 000

Сформулированная в декабре прошлого года в сотрудничестве с экспертами из разных областей программа развития э-резидентства 2.0 поставила целью вместо увеличения количества лиц со статусом э-резидента рост ценности эстонских предприятий, созданных э-резидентами, и новая стратегия уже приносит результаты. "Согласно данным Налогово-таможенного департамента, средний доход от налогов с предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, за год вырос на 30%", — говорит Ваттер.
По его словам, программа э-резидентства, которой исполняется пять лет, завоевала международную известность и доверие. "Сегодня мы четко видим, что ходатайство о получении статуса э-резидентства подается с явным намерением начать предпринимательскую деятельность", — подчеркивает Ваттер. К тому же налоги в Эстонии начали платить э-резиденты, которые зарегистрировали свои предприятия еще несколько лет назад, но запуск бизнеса как такового затягивался. "Созревание бизнес-идей может занять несколько лет. Мы можем радоваться, когда они наконец начинают реализовываться, и доход от налогов достигает жителей Эстонии", — говорит Ваттер.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.
С момента запуска программы э-резидентства более 62 000 э-резидентов создали в Эстонии более 10 100 предприятий, в которых работает более 1700 человек. Кроме косвенного экономического дохода, связанного помимо прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 31 млн евро.
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