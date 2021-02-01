Количество пассажиров и объем грузоперевозок на железной дороге в прошлом году уменьшились более чем на четверть

По словам аналитика Департамента статистики Биргитты Оямаа, ситуация с коронавирусом сильно повлияла на пассажироперевозки как в начале прошлого года, так и во время второй волны в конце года. ”Довольно значительно снизился и объем грузоперевозок по железной дороге, однако к концу года было заметно некоторое восстановление объемов”, — добавила Оямаа.

Пассажирооборот железнодорожного транспорта снизился на 33% и составил 263 миллиона пассажиро-километров. Пассажирооборот показывает, сколько пассажиров и на какое расстояние перевезено по железной дороге, и выражается в пассажиро-километрах. Один пассажиро-километр означает перевозку одного пассажира на расстояние в один километр.

Больше всего пассажиров железнодорожного транспорта отмечено в первом квартале, когда их число было всего лишь на 8% меньше, чем в предыдущем году. Однако во втором квартале число пассажиров составило уже менее одного миллиона, или вдвое меньше, чем в 2019 году. Услугами железнодорожного транспорта в третьем квартале воспользовалось на пятую часть меньше пассажиров, а в четвертом квартале их было почти на треть меньше, чем годом ранее.

График: Департамент статистики

Основное сокращение грузоперевозок пришлось на внутригосударственные железнодорожные перевозки — они сократились почти вполовину. Грузооборот железнодорожного транспорта уменьшился до 1,7 миллиарда тонно-километров. Грузооборот отражает количество перевезенного груза и расстояние, на которое груз транспортирован, и измеряется в тонно-километрах. Один тонно-километр означает транспортировку одной тонны груза на расстояние в один километр.

В первом полугодии грузов перевезено более чем на треть меньше, чем в аналогичный период предыдущего года, во второй половине года — на 13% меньше. Объем грузоперевозок по государственной железной дороге снизился на 15% до 11,3 миллиона тонн, а грузооборот — на 18% до 1,5 миллиарда тонно-километров.

График: Департамент статистики