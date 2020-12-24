Количество клиентов интернет-магазинов увеличилось на 50%

Всё более популярной становится оплата по частям
Руководитель по развитию бизнеса в Maksekeskus также отметил, что в нынешнем году увеличился интерес и к кредитованию нового поколения — то есть к отсроченной оплате покупок. ”Люди интересуются возможностями оплаты в рассрочку, однако до сих пор варианты отсроченных платежей без отдельной платы за услугу использовались мало. Теперь же мы замечаем среди потребителей рост спроса на гибкие варианты оплаты, позволяющие избегать крупных разовых расходов и оплачивать покупки по частям”, — сказал Кулласепп.
Варианты отсроченной оплаты наиболее интересны клиентам при покупке одежды и товаров для досуга, детских товаров, сезонной продукции и мебели. ”Размер средней корзины клиентов, интересующихся отсроченной оплатой, составляет примерно 250 евро. Поэтому магазинам с более крупными суммами покупок непременно следует предлагать такие варианты оплаты в целях лучшего обслуживания клиентов”, — сказал Кулласепп.
Руководитель направления платёжных карт в Inbank добавила, что услуга ”купи сейчас, а расплатись потом” позволяет совершать крупные покупки в рассрочку и платить по частям. ”Теоретически это по сути покупка в рассрочку, но в разы удобнее, потому что покупка совершается за несколько секунд и не требует дополнительной платы со стороны покупателя”, — объяснила Кюппар. Например, благодаря услуге отсроченной оплаты от Inbank покупатель может заказать товар на дом, ознакомиться с ним без совершения оплаты, а после этого уже решить, оставлять ли товар и как именно за него заплатить — в следующем месяце или тремя платежами (в обоих случаях без отдельной платы за услугу). Эта возможность выгодна также и продавцам: по статистике возможность оплатить покупку частями увеличивает среднюю сумму покупки на 68%, а долю подтверждённых транзакций — на 44%. ”Один из проблемных аспектов торговли через интернет — остающиеся неподтверждёнными корзины. Именно на решение этой проблемы направлена категория услуг отсроченной оплаты”, — отметила Кюппар.
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