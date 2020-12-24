24.12.2020, 08:28

Количество клиентов интернет-магазинов увеличилось на 50%


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Küberlogelemine.
Küberlogelemine.Foto: Hendrik Osula

Вызванный коронавирусом кризис увеличил число клиентов интернет-магазинов в Эстонии примерно на 50%. Хотя при совершении покупок через интернет жители Эстонии по-прежнему больше всего доверяют банковским ссылкам, отмечается рост интереса и к таким вариантам оплаты, как ”купи сейчас, а расплатись потом” и оплата через мобильный телефон.

По статистике платёжного центра (Maksekeskus), вызванный коронавирусом кризис увеличил число клиентов интернет-магазинов в Эстонии примерно на 50%. Это повлекло и некоторые изменения в использовании способов оплаты. ”В 2020 году — после долгих лет относительного ”застоя” — наконец-то начали появляться новые способы оплаты покупок. Оплата с помощью мобильного телефона становится всё более популярной в розничной торговле. Рано или поздно удобство этого способа оценят и пользователи интернет-магазинов. Набирают популярность и возможности отсроченной оплаты, которые становятся всё более разнообразными”, — отмечает руководитель по развитию бизнеса в Maksekeskus Кульдар Кулласепп.

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По его словам, при совершении покупок через интернет жители Эстонии с наибольшим доверием относятся к варианту оплаты через банковские ссылки, который опробован временем, безопасен и удобен. ”При совершении покупок в интернет-магазинах пользователи предпочитают оплату через банковские ссылки, поскольку оплата карточкой до сих пор не давала каких-то особенных преимуществ и не была более удобной (а такие факторы могли бы мотивировать к оплате карточкой и в эстонских интернет-магазинах). Для популяризации оплаты через мобильный телефон также нужно создавать некую дополнительную ценность, например, программы скидок или повышенное удобство для клиента”, — добавил руководитель по развитию бизнеса в Maksekeskus.

Руководитель направления платёжных карт в Inbank Мари-Лийс Кюппар подчёркивает, что в нестабильной экономической ситуации очевидна всё бо́льшая значимость для покупателей некой дополнительной ценности при совершении покупок. ”Чёрная пятница побила в Эстонии рекорды, а это чёткий знак, что потребителям нравятся кампании скидок, при этом совершать покупки они стремятся наиболее выгодным способом. Также всё более повседневными становятся программы лояльности для пользователей платёжных карточек, позволяющие получить назад часть потраченных денег”, — отметила Кюппар. В качестве примера она привела платёжную карту Inpay, которая позволяет получать возврат 2% от суммы каждого платежа карточкой. Это даёт возможность её пользователям получать ежемесячно около 20 евро просто за совершение привычных покупок. ”Такой возврат можно рассматривать как премию от банка за повседневное использование карточки при оплате покупок в продуктовом или каком-либо другом магазине. Таким образом за год можно накопить несколько сотен евро, так что это один из простейших способов получения денежной премии”, — пояснила Кюппар.

Всё более популярной становится оплата по частям

Руководитель по развитию бизнеса в Maksekeskus также отметил, что в нынешнем году увеличился интерес и к кредитованию нового поколения — то есть к отсроченной оплате покупок. ”Люди интересуются возможностями оплаты в рассрочку, однако до сих пор варианты отсроченных платежей без отдельной платы за услугу использовались мало. Теперь же мы замечаем среди потребителей рост спроса на гибкие варианты оплаты, позволяющие избегать крупных разовых расходов и оплачивать покупки по частям”, — сказал Кулласепп.

Варианты отсроченной оплаты наиболее интересны клиентам при покупке одежды и товаров для досуга, детских товаров, сезонной продукции и мебели. ”Размер средней корзины клиентов, интересующихся отсроченной оплатой, составляет примерно 250 евро. Поэтому магазинам с более крупными суммами покупок непременно следует предлагать такие варианты оплаты в целях лучшего обслуживания клиентов”, — сказал Кулласепп.

Руководитель направления платёжных карт в Inbank добавила, что услуга ”купи сейчас, а расплатись потом” позволяет совершать крупные покупки в рассрочку и платить по частям. ”Теоретически это по сути покупка в рассрочку, но в разы удобнее, потому что покупка совершается за несколько секунд и не требует дополнительной платы со стороны покупателя”, — объяснила Кюппар. Например, благодаря услуге отсроченной оплаты от Inbank покупатель может заказать товар на дом, ознакомиться с ним без совершения оплаты, а после этого уже решить, оставлять ли товар и как именно за него заплатить — в следующем месяце или тремя платежами (в обоих случаях без отдельной платы за услугу). Эта возможность выгодна также и продавцам: по статистике возможность оплатить покупку частями увеличивает среднюю сумму покупки на 68%, а долю подтверждённых транзакций — на 44%. ”Один из проблемных аспектов торговли через интернет — остающиеся неподтверждёнными корзины. Именно на решение этой проблемы направлена категория услуг отсроченной оплаты”, — отметила Кюппар.

Кулласепп и Кюппар убеждены в том, что с приходом на рынок Эстонии Apple Pay и Google Pay доля мобильных платежей в розничной торговле будет расти скачкообразно. ”Бесконтактные платежи и отсутствие необходимости носить кошелёк определённо будут набирать популярность в ближайшие годы. Мы также наблюдаем усиление роли мобильных приложений, разрабатываемых инновационными финансово-технологическими компаниями, что заставляет крупные банки задумываться о новых решениях”, — добавила Кюппар.

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