Количество клиентов интернет-магазинов увеличилось на 50%

По статистике платёжного центра (Maksekeskus), вызванный коронавирусом кризис увеличил число клиентов интернет-магазинов в Эстонии примерно на 50%. Это повлекло и некоторые изменения в использовании способов оплаты. ”В 2020 году — после долгих лет относительного ”застоя” — наконец-то начали появляться новые способы оплаты покупок. Оплата с помощью мобильного телефона становится всё более популярной в розничной торговле. Рано или поздно удобство этого способа оценят и пользователи интернет-магазинов. Набирают популярность и возможности отсроченной оплаты, которые становятся всё более разнообразными”, — отмечает руководитель по развитию бизнеса в Maksekeskus Кульдар Кулласепп.

По его словам, при совершении покупок через интернет жители Эстонии с наибольшим доверием относятся к варианту оплаты через банковские ссылки, который опробован временем, безопасен и удобен. ”При совершении покупок в интернет-магазинах пользователи предпочитают оплату через банковские ссылки, поскольку оплата карточкой до сих пор не давала каких-то особенных преимуществ и не была более удобной (а такие факторы могли бы мотивировать к оплате карточкой и в эстонских интернет-магазинах). Для популяризации оплаты через мобильный телефон также нужно создавать некую дополнительную ценность, например, программы скидок или повышенное удобство для клиента”, — добавил руководитель по развитию бизнеса в Maksekeskus.

Руководитель направления платёжных карт в Inbank Мари-Лийс Кюппар подчёркивает, что в нестабильной экономической ситуации очевидна всё бо́льшая значимость для покупателей некой дополнительной ценности при совершении покупок. ”Чёрная пятница побила в Эстонии рекорды, а это чёткий знак, что потребителям нравятся кампании скидок, при этом совершать покупки они стремятся наиболее выгодным способом. Также всё более повседневными становятся программы лояльности для пользователей платёжных карточек, позволяющие получить назад часть потраченных денег”, — отметила Кюппар. В качестве примера она привела платёжную карту Inpay, которая позволяет получать возврат 2% от суммы каждого платежа карточкой. Это даёт возможность её пользователям получать ежемесячно около 20 евро просто за совершение привычных покупок. ”Такой возврат можно рассматривать как премию от банка за повседневное использование карточки при оплате покупок в продуктовом или каком-либо другом магазине. Таким образом за год можно накопить несколько сотен евро, так что это один из простейших способов получения денежной премии”, — пояснила Кюппар.