Количество клиентов Coop Pank во втором квартале выросло с рекордной скоростью

По состоянию на конец июня в банке Coop Pank насчитывалось 51 800 клиентов, пользующихся повседневными банковскими услугами, что означает рост на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе. По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка за быстрым расширением клиентской базы стоит как общий рост известности банка, так и все растущая склонность клиентов предпочитать местные банки. ”Клиенты очень хорошо приняли такие наши новые услуги, как, например, подключение к системе моментальных платежей и возможность снять со счета или положить на счет наличные в магазинах сети Coop. В то время как год назад в банк приходили 30 новых клиентов в день, сегодня мы ежедневно получаем 50”, — пояснил Ринк.

Кредитный портфель Coop Pank за квартал вырос на 29 миллионов евро. Этому росту способствовали все направления деятельности, связанные с финансированием: жилищные кредиты, потребительские кредиты и лизинг. В конце квартала кредитный портфель банка достиг 381 миллионов евро, продемонстрировав рост на 33% за год. Объем вкладов в банке вырос на 10 миллионов евро за квартал — в основном за счет вкладов частных клиентов. В конце второго квартала объем вкладов достиг 409 миллионов евро, что означает рост на 11% за год. По сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль Coop Pank в первом полугодии 2019 была на 24% выше, достигнув 2,4 миллиона евро. Наибольший вклад в рост прибыли внесли поступления по процентам.