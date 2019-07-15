15.07.2019, 16:31

Количество клиентов Coop Pank во втором квартале выросло с рекордной скоростью

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rus.delfi.ee
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pangapildid
фото иллюстративноеFoto: Romet Kreek

Количество клиентов банка Coop Pank, основанного на эстонском капитале, во втором квартале этого года продемонстрировало рекордный рост на 4100 новых клиентов, достигнув почти 52 000. За год портфель клиентов Coop Pank увеличился почти на треть.

По состоянию на конец июня в банке Coop Pank насчитывалось 51 800 клиентов, пользующихся повседневными банковскими услугами, что означает рост на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе. По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка за быстрым расширением клиентской базы стоит как общий рост известности банка, так и все растущая склонность клиентов предпочитать местные банки. ”Клиенты очень хорошо приняли такие наши новые услуги, как, например, подключение к системе моментальных платежей и возможность снять со счета или положить на счет наличные в магазинах сети Coop. В то время как год назад в банк приходили 30 новых клиентов в день, сегодня мы ежедневно получаем 50”, — пояснил Ринк.

Кредитный портфель Coop Pank за квартал вырос на 29 миллионов евро. Этому росту способствовали все направления деятельности, связанные с финансированием: жилищные кредиты, потребительские кредиты и лизинг. В конце квартала кредитный портфель банка достиг 381 миллионов евро, продемонстрировав рост на 33% за год. Объем вкладов в банке вырос на 10 миллионов евро за квартал — в основном за счет вкладов частных клиентов. В конце второго квартала объем вкладов достиг 409 миллионов евро, что означает рост на 11% за год. По сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль Coop Pank в первом полугодии 2019 была на 24% выше, достигнув 2,4 миллиона евро. Наибольший вклад в рост прибыли внесли поступления по процентам.

Во втором квартале Coop Pank также продолжил разработку новых товаров и услуг. В апреле Coop Pank присоединился к межбанковской системе моментальных платежей, и на сегодняшний день 92% платежей по инициативе клиентов являются моментальными. В начале мая Coop Pank начал платить частным клиентам проценты по расчетным счетам в размере 1% от остатка средств на счете, что вызвало немедленный рост количества вкладов до востребования. В конце мая Coop Pank предоставил своим частным и коммерческим клиентам возможность снимать со счета и класть на счет наличные в магазинах сети Coop.

В конце мая совет Coop Pank дал правлению поручение начать подготовку к публичному размещению акций на Таллиннской бирже. По предварительным оценкам процесс займет около полугода, и публичная эмиссия акций банка может состояться, самое раннее, осенью. Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что результаты второго квартала 2019 года со всей очевидностью подтверждают, что тенденция роста продолжается. ”Мы видим, что текущий момент на эстонском банковском рынке и перспектива на ближайшие годы благоприятствуют банкам, готовым проявлять гибкость, понимать ожидания местных клиентов и внедрять соответствующие инновации. Поэтому мы уверены в том, что вместо линейного роста банк сейчас может продемонстрировать скачкообразный рост благодаря привлечению биржевого капитала”, — отметил Ринк.

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