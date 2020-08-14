Количество доставляемых через автоматы посылок удвоилось. Omniva увеличивает число автоматов и ячеек в них

По словам Индрека Кауса , руководителя сети посылочных автоматов Omniva, при расширении сети посылочных автоматов в Эстонии основное внимание будет уделяться поиску эффективности и горячим точкам движения посылок. ”За последние годы мы построили крупнейшую сеть посылочных автоматов с хорошо продуманным расположением”, — отметил Каус. ”В этом году мы расширяем имеющиеся популярные автоматы, чтобы с приближением конца года еще лучше обслуживать большие объемы”.

”С одной стороны, расположенные под открытым небом автоматы позволяют клиентам удобнее и безопаснее получать свои посылки. С другой стороны, мы видим, что именно посылочный автомат является двигателем местной интернет-торговли в небольших населенных пунктах”, — сказал руководитель сети посылочных автоматов. ”Так как рост интернет-торговли не ослабевает, в будущем мы обязательно продолжим расширение сети посылочных автоматов”.

Новые посылочные автоматы и дополнительные ячейки будут установлены в самое нужное время. ”Близится разгар отправки посылок, и объемы посылок вскоре опять начнут расти. В этом году уже были продемонстрированы рекордно высокие объемы посылок, но разгар сезона отправки посылок еще впереди”, — добавил Индрек Каус.

С учетом автоматов, добавленных в этом году, Omniva имеет в Эстонии уже более 250 посылочных автоматов, а вместе с почтовыми отделениями — более 500 пунктов выдачи посылок. В странах Балтии количество посылочных автоматов Omniva уже приближается к тысяче, что делает концерн крупнейшим поставщиком услуг с самой широкой сетью автоматов во всех трех странах.

По словам руководителя сети посылочных автоматов Omniva, количество посылок, доставляемых через посылочные автоматы, по сравнению с прошлым годом почти удвоилось, поскольку сочетание интернет-магазина и посылочного автомата — самый безопасный способ совершать покупки.

Посылочные автоматы Omniva доступны независимо от времени суток и дня недели, они расположены на открытом воздухе, где меньше людей и ниже риск заражения. Сенсорные экраны посылочных автоматов регулярно очищаются, но их также можно использовать без физического контакта с поверхностями общего пользования: экран посылочного автомата Omniva работает даже при прикосновении в перчатках, и во всех автоматах товары можно оплачивать бесконтактным платежом.