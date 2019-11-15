Количество домашних несчастий в холодный период возрастает почти на треть. В чем причины?

По словам руководителя сферы страхования имущества Swedbank Лийны Лакс, в отопительный период количество страховых случаев увеличивается до 30%. Наибольший ущерб, как правило, наносят пожары.

”Основные причины заключается в нарушении строительных норм при сооружении отопительных систем и норм пожарной безопасности, а также в авариях электрических систем. В прошлом году было зафиксировано 204 страховых случая, связанного с пожаром, максимальное возмещение по которым составило в общей сложности 2,6 миллиона евро. Размер крупнейшей страховой компенсации составил 298 700 евро. Пожаром был уничтожен второй этаж и гараж вместе с семейным автомобилем и прочим имуществом, первый этаж серьезно пострадал от воды. По результатам строительной экспертизы для семьи был построен новый дом”, — сказала Лакс.

Хотя, по ее словам, количество застрахованных домов и квартир растет год от года и люди все лучше понимают значение страхования жилья при защите от несчастных случаев, не мешает время от времени пересматривать свой договор.

”Проверьте, на что распространяется страховая защита по договору и соответствует ли выбранная годы назад защита вашим нынешним потребностям. Убедитесь, что страховая защита распространяется на домашнюю обстановку и другое бытовое имущество”, — советует Лакс.