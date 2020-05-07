Когда украинские рабочие вернутся на эстонские поля и не будет ли слишком поздно?

Эстония запретила иностранным рабочим въезд 16 марта. В апреле границы закрыла и сама Украина. На прошлой неделе украинские власти решили вновь разрешить своим гражданам уезжать из страны на заработки. Эстонские границы же по-прежнему закрыты.

2 мая аграрно-торговая палата, центральный союз владельцев хуторских хозяйств и садоводческий союз направили Рийгикогу и министерствам письмо с просьбой ускорить процесс. В письме отмечается, что при открытии границ проблема нехватки рабочей силы в аграрном секторе должна быть приоритетом.

Комиссия по вопросам сельской жизни обсудила вопрос в понедельник и вернется к нему на следующей неделе. Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул, что иностранных рабочих нужно впустить в страну как можно скорее.

А вот министерство иностранных дел торопиться не хочет. ”В непростые времена нужно надеяться только на себя, поэтому имеющиеся бизнес-модели должны выстраиваться прежде всего на людях и ресурсах, которые у нас имеются, — аргументировали в министерстве. — Иностранных рабочих сейчас не следует пускать в страну также по причине того, что это может быть представлять угрозу здоровью народа Эстонии. Это решение, принятое в рамках чрезвычайного положения. Когда чрезвычайное положение закончился и движение людей через границы будет возможным, мы вернемся к нормальной жизни и действовавшему ранее законодательству относительно иностранной рабочей силы”.

Таким образом вопрос заключается в том, через какое время после окончания чрезвычайного положения будут открыты границы и не будет ли слишком поздно для сезонных работ.

Украинские рабочие ценятся не только в Эстонии, но и Великобритании, Финляндии, Польше, Литве и других странах. Некоторые из этих стран, например, Финляндия и Великобритания, на дипломатическом уровне просила власти Украины об открытии границ, что 29 апреля и было сделано.

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