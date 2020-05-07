07.05.2020, 12:24

Когда украинские рабочие вернутся на эстонские поля и не будет ли слишком поздно?


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Когда украинские рабочие вернутся на эстонские поля и не будет ли слишком поздно?
Andres Putting

Через десять дней в Эстонии закончится чрезвычайное положение. Украина уже разрешила своим рабочим покидать страну. Если правительство Эстонии поторопится, то сезонные работники успеют на поля вовремя, пишет Maaleht.

Эстония запретила иностранным рабочим въезд 16 марта. В апреле границы закрыла и сама Украина. На прошлой неделе украинские власти решили вновь разрешить своим гражданам уезжать из страны на заработки. Эстонские границы же по-прежнему закрыты.

2 мая аграрно-торговая палата, центральный союз владельцев хуторских хозяйств и садоводческий союз направили Рийгикогу и министерствам письмо с просьбой ускорить процесс. В письме отмечается, что при открытии границ проблема нехватки рабочей силы в аграрном секторе должна быть приоритетом.

Комиссия по вопросам сельской жизни обсудила вопрос в понедельник и вернется к нему на следующей неделе. Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул, что иностранных рабочих нужно впустить в страну как можно скорее.

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А вот министерство иностранных дел торопиться не хочет. ”В непростые времена нужно надеяться только на себя, поэтому имеющиеся бизнес-модели должны выстраиваться прежде всего на людях и ресурсах, которые у нас имеются, — аргументировали в министерстве. — Иностранных рабочих сейчас не следует пускать в страну также по причине того, что это может быть представлять угрозу здоровью народа Эстонии. Это решение, принятое в рамках чрезвычайного положения. Когда чрезвычайное положение закончился и движение людей через границы будет возможным, мы вернемся к нормальной жизни и действовавшему ранее законодательству относительно иностранной рабочей силы”.

Таким образом вопрос заключается в том, через какое время после окончания чрезвычайного положения будут открыты границы и не будет ли слишком поздно для сезонных работ.

Украинские рабочие ценятся не только в Эстонии, но и Великобритании, Финляндии, Польше, Литве и других странах. Некоторые из этих стран, например, Финляндия и Великобритания, на дипломатическом уровне просила власти Украины об открытии границ, что 29 апреля и было сделано.

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