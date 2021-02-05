Когда работодатель обязан подавать декларацию по подоходному и социальному налогам

По словам руководителя услуги по выполнению обязанности уплаты подоходного и социального налогов Кюлли Кюльм-Кивистику, работодатель должен выплачивать в соответствии с ч. 1 ст. 33 Закона о трудовом договоре работнику заработную плату один раз в месяц, если выплата не согласована на более короткий срок. Поэтому НТД предполагает, что работнику, у которого трудовой договор, производится выплата заработной платы в календарном месяце, которая должна быть задекларирована в приложении 1 или 2 налоговой декларации.

Например, если запись о трудовом договоре зарегистрирована в регистре трудовых отношений в ноябре, то не позднее декабря работодатель выплатит работнику заработную плату, которая должна быть задекларирована работодателем к 10 января.

Однако если работодатель не производит выплаты работнику в течение календарного месяца, однако у работника имеется в регистре трудовых отношений действующая запись о его трудовом договоре, то работодатель, как правило, обязан декларировать и уплачивать социальный налог по месячной ставке.

”Если работодатель не производит выплаты работнику в календарном месяце, как это предусмотрено законом, а также у него отсутствует обязанность уплачивать социальный налог за работника по месячной ставке (например, если работник является пенсионером или если у работника несколько работодателей), то просим работодателя это подтвердить и предоставить, так называемую, ”нулевую” декларацию”, — сказала Кюлли Кюльм-Кивистик.

Поскольку налоговый управляющий при оценке обязанности по представлению налоговой декларации, исходит из данных в регистре трудовых отношений, то важно, чтобы записи там соответствовали реальной ситуации. ”Поэтому просим работодателей проверить записи в регистре трудовых отношений и привести их в соответствие с текущей ситуацией”, — добавила Кюльм-Кивистик.

”Было несколько случаев, когда работодатель заключил обязательственный договор с физическим лицом по обязательственному праву, но в регистре трудовых отношений зарегистрирован работник с трудовым договором. Кроме того, в регистре трудовых отношений у многих завершённых трудовых отношений отсутствует пометка об их прекращении.”