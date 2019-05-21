Когда поступит в продажу эстонская клубника и сколько она будет стоить?

Погода сейчас довольно теплая, поэтому закрадывается вопрос — а не время ли уже для эстонской клубники? Delfi Kasulik расспросил об этом Хелен Каскема, члена правления Kindel Käsi OÜ, которое занимается производством клубники в Тартумаа.

По словам Каскема, соответсвенно текущему прогнозу, клубнику начнут собирать на неделе, которая начинается с 17 июня — но это при условии, что погода будет соответствовать прогнозу.

Она отмечает, что у тех производителей, которые использовали покрытие на грядках, клубника может созреть и на неделю раньше.

Размер урожая зависит, опять же, от погоды. Если станет очень влажно и прохладно, то результат будет не особо хорошим. По ее словам, еще рань для точных прогнозов, так как еще идет только процесс цветения.

По какой же цене будет продаваться эстонская клубника? Каскема говорит, что производители исходят от той цены, которую диктует рынок, а в этом году в продаже очень много клубники из Греции, что обязательно повлияет и на цену эстонской клубники.