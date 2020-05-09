Когда на улицах Таллинна снова появятся электросамокаты Bolt?

Чуть позже в тот же день на кризисном брифинге министр отметил, что такие решения самоуправления принимают самостоятельно. ”Почему это зависит от решения Таллинна? Потому что хранение и парковка этих транспортных средств, как правило, осуществляется на городской земле, так что у города есть право разрешить или не разрешить это”, — отметил Аас.

Также он добавил, что поправки к закону о дорожном страховании по части касающейся электросамокатов регуляции на самом деле содействуют использованию данного вида транспортных средств.

В четверг вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта Андрей Новиков сообщил, что город решил разрешить вывести самокаты на улицы после окончания чрезвычайного положения, то есть с 18 мая. ”Там, где нужно заключать договор с районными управами, выход на улицу будет разрешен после окончания чрезвычайной ситуации”, — сказал он. По словам вице-мэра, в нынешних условиях использование электросамокатов можно сравнить со спортивным тренажерами на открытом воздухе. Новиков отметил, что исполнение мер по предотвращению распространению вируса ложится на плечи поставщика услуги и самих пользователей. Город рекомендует следовать инструкциям Департамента здоровья.

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов сказал, что они готовы вывести самокаты на улицы сразу после окончания ЧП, если все договора будут подписаны. Также он отметил, что самокаты будут дезинфицироваться как в конце рабочего дня, так и в течение него.

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