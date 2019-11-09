Когда мы будем ездить на водородных автомобилях?
Toyota и Hyundai убеждены в перспективах водорода, Volkswagen в H2 не верит, многие в ФРГ видят в нем топливо для грузовых, а не легковых автомобилей. А Берлин требует: стройте, пишет DW.
Toyota и Hyundai убеждены в перспективах водорода, Volkswagen в H2 не верит, многие в ФРГ видят в нем топливо для грузовых, а не легковых автомобилей. А Берлин требует: стройте, пишет DW.
В Германии быстро растет интерес к водороду (H2). Но является ли этот экологичный энергоноситель перспективным топливом для автомобилей? Мнения на этот счет разошлись, причем на удивление резко. С одной стороны — министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer). В 2021-2022 годах по дорогам страны должны ездить 60 тысяч водородных автомобилей, неожиданно для многих объявил он на конференции "Водород и энергетический поворот" в Берлине 5 ноября. Автомобильная промышленность, продолжил министр, "должна вывести на рынок доступные автомобили и показать людям, что эта техника надежно работает". На 1 января 2019 года в Германии было зарегистрировано менее 400 водородных автомобилей.
Volkswagen не собирается выполнять требование министра
С другой стороны — глава концерна Volkswagen Херберт Дис (Herbert Diess). Ровно за сутки до почти ультимативного требования министра он выступил на церемонии начала серийного производства первого "народного электромобиля" VW ID.3. В своей речи он остановился и на водородной технологии. Ее время, полагает топ-менеджер, наступит не в предстоящем, а лишь в следующем десятилетии (в 2030-х годах), однако применять ее будут главным образом другие виды транспорта — грузовые автомобили, поезда, суда.
Иными словами, крупнейший автостроитель Германии (и мира) даже не думает выполнять требование министра: Volkswagen целиком сделал ставку на электромобили. Полностью электрических легковых машин в ФРГ было на 1 января 2019 года в общей сложности свыше 83 тысяч. К ним можно прибавить более 340 тысяч гибридов, из которых 67 тысяч были заряжаемыми от розетки плагин-гибридами.
Вечером того же 4 ноября в Берлине прошла встреча канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) c руководителями немецкого автопрома, на которой обсуждалось развитие электромобильности в Германии. Одно из решений: в ближайшие два года установить по всей стране 50 тысяч новых общедоступных зарядных станций. Сейчас их около 21 тысячи, и считается, что это крайне мало для широкого внедрения автомобилей на электрической тяге. Правительство ФРГ ставит задачу к 2030 году довести число станций до 1 миллиона.
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