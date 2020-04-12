12.04.2020, 21:12

Когда могут урезать зарплату? Как мне работать, если дети дома? Бояться ли сокращения? Что надо знать о трудовых отношениях в условиях кризиса


EST
Raamatupidaja
Foto: Hendrik Osula

Правительство Эстонии представляет ответы на часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях в условиях коронакризиса.

Что мой работодатель должен делать по-другому и с чем он должен считаться?

Наиболее важно использовать дезинфицирующие средства на рабочем месте.
В офисе важно:
• чтобы люди соблюдали рекомендуемую дистанцию в 2 метра
• постоянное проветривание
• очистка поверхностей
Отправить с работы домой следует тех, кто:
• болен
• возможно контактировал с кем-либо из зараженных
• принадлежит к группе риска
NB! Коллега, прибывший из заграницы, должен оставаться дома в течение двух недель и внимательно следить за своим здоровьем.
С изменениями рабочих условий должны быть согласны обе стороны — работодатель и работник.
Начиная с 25-го марта следует держаться от других людей на расстоянии не менее двух метров также:
• в общественном месте (например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы)
• в помещении (за исключением дома).
В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не распространяется на семьи, а также на людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.

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Должен ли я работать из дома по возвращении из командировки из-за границы?

Если вы вернулись из командировки или отпуска из-за границы, то вам действительно следует оставаться дома в течение 14 дней.
Это ограничение на передвижение также имеет исключения, например, оно не распространяется на медицинских работников.
Дополнительную информацию о распоряжении руководителя особого положения можно получить здесь: https://www.riigiteataja.ee/failid/Eri_31_ru.pdf.

Может ли работодатель установить принудительный отпуск, отпуск без зарплаты, чрезвычайное положение или т.п., чтобы работники были вынуждены находиться дома без оплаты?

Очень важно, что если работник вернулся из-за границы, то работодателю и работнику следует договориться о том, каким образом будет происходить дальнейшая работа.

Наиболее разумным вариантом было бы предоставить возможность работнику работать из дома, то есть договориться об удаленной работе. Если это не является возможным, то следует достичь другой договоренности.
Законом о трудовом договоре не предусмотрено принудительного отпуска, однако работник и работодатель могу договориться о том, что работник, например, проведет две недели дома. Если работник не может выполнять работу по той причине, что работодатель не предоставил ему работу, то в таком случае, работодатель должен платить ему среднюю зарплату. (Согласно статье 35 Закона о трудовом договоре работодатель обязан выплачивать работоспособному и готовому выполнять работу работнику среднее вознаграждение за труд также в том случае, если работник не выполняет работу по той причине, что работодатель не предоставил работу, не не подготовил необходимое для выполнения работы, или иным образом задержал приемку работы, исключая случай, когда работа не была предоставлена по вине работника.)

Стороны должны договориться между собой о неоплачиваемом отпуске. Если работник не согласен с неоплачиваемым отпуском, а работодатель не разрешает ему являться на рабочее место, то применяется ст. 35 Закона о трудовом договоре, т.е. работодатель должен платить работнику среднюю зарплату.

Работодатель и работник также могут договориться между собой об изменении условий трудового договора. Например, они могут договориться, что в то время, пока работник находится дома и не работает, ему платят меньшую зарплату, нежели та, что прописана в трудовом договоре. И все же работодатель не может сделать это в одиночку, для этого свое согласие должен дать и работник.

Как работодатель я хочу, чтобы работник, занимающийся транспортировкой товара, который приехал в Эстонию и проехал много стран, остался дома. А работник хочет начать работать в Эстонии и не согласен оставаться дома. Что делать?

Требование остаться дома не действует для водителей, которые перевозят товар, при условии, что у них нет симптомов заболевания. Работодатель и работник должны сами договориться и найти решение. При необходимости можно проконсультироваться с Трудовой инспекцией, на сайте учреждения есть также соответствующий раздел с часто задаваемыми вопросами: https://www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Bioloogilised-ohutegurid/COVID-19. Если у работника нет работы в связи с тем, что работодатель не дает ему работу, то на основании § 35 Закона о трудовом договоре, работодатель должен платить ему среднюю заработную плату.

Человек вернулся из Таиланда и работодатель требует выйти на работу, что делать? Есть ли право отказаться от выхода на работу?

Да, если человек подписал на границе согласие оставаться дома 14 дней, то тогда ему нельзя идти на работу, но при возможности нужно выполнять работу удаленно, например, в домашнем офисе.

Могу ли я отказаться выходить на работу?

Обязанность работника в трудовых отношениях — выполнять работу на оговоренных условиях. Все же работник, вернувшийся из-за границы, должен прислушаться к рекомендациям Департамента здоровья и остаться дома на две недели. Это автоматически не означает, что работник не должен идти на работу. Работник обязан сообщить об этом работодателю, и затем договориться с работодателем, как будет проходить дальнейшая работа.

Вдобавок к приведенным выше возможностям (удаленная работа, неоплачиваемый отпуск, применение ст. 35 и 37 Закона о трудовом договоре) можно договориться, что работник воспользуется основным отпуском. Если план отпусков составлен, то сроки основных отпусков можно изменить лишь по договоренности. Если работник не хочет использовать основной отпуск, то нужно найти другое решение.

Откуда работодатель может узнать, что его работники вернулись из далеких стран и должны находиться дома, если работники ему об этом не сообщат?

Как члены общества мы должны препятствовать распространению вируса, и это можно сделать только сообща. Давайте беречь друг друга и если мы болеем, то не будем ходить на работу и посещать многолюдные места, чтобы не распространять болезнь.

Если в нашем ближнем окружении/рабочем коллективе есть кто-то, кто заболел или вернулся из заграничной поездки после 17-го марта и не считает обязательным оставаться дома, то каждый из нас может обратить внимание этого человека на то, что он тем самым может подвергать опасности других людей с менее крепкой иммунной системой, и что именно по этой причине важно препятствовать распространению вируса.
Совесть — это лучшая принудительная мера. На предприятии и в организации важна также внутренняя коммуникация и общение людей между собой.

Как разрешить такую проблему, если государство закрыло школы, но работодатель не дает возможности оставаться дома с детьми?

В сложившейся ситуации работодатель и работник должны считаться друг с другом и совместно договориться о разумном решении. Если работу возможно выполнять удаленно, тогда необходимо договориться о таком решении. Если нет — стоит взвесить возможность взять оплачиваемый отпуск, неоплачиваемый отпуск или постараться найти помощников, которые помогли бы следить за детьми. При этом желательно не привлекать к уходу за детьми пожилых людей, кто находится в группе риска.

Как я могу оформить свое пребывание дома, чтобы, например, заняться домашним обучением троих детей?

Необходимо попытаться найти решение совместно с работодателем.

Если человек не может работать удалённо из-за характера работы (обслуживание недвижимости), то где можно зафиксировать ситуацию и ходатайствовать о государственной поддержке в размере 70% от заработной платы? Нужно ли это делать совместно с работодателем?

Конечно, важно найти оптимальное решение вместе с вашим работодателем.
Информацию о различных механизмах поддержки можно будет получить после принятия соответствующих решений Правительством Республики и Эстонской кассой по безработице.

Компенсирует ли государство спасателям, полицейским и врачам скорой помощи недополученные из-за больничного 30% от зарплаты?

По больничному всем компенсируется на единых основаниях 70% от зарплаты, никаких исключений не установлено.

Могу ли я отказаться от командировки за границу?

Работодатель обязан оценивать связанные с работой риски также в том случае, если он отправляет работника в командировку за границу. Поэтому работодатель прежде всего должен оценить риски и принять решение, можно ли не отправлять работника в командировку.

Работник имеет право отказаться от работы или приостановить работу, выполнение которой:
• ставит под угрозу его здоровье или здоровье иных лиц или
• не позволяет выполнить требования экологической безопасности.
Работник должен незамедлительно сообщить об этом работодателю или его представителю и уполномоченному по рабочей среде.

Таким образом, если вы считаете, что командировкой за границу вы ставите под угрозу свою жизнь или здоровье, то вы имеете право отказаться от командировки.

Более подробную информацию можно найти в Законе о трудовой гигиене и безопасности, статья 14, часть 5.

Когда и можно ли воспользоваться ст. 37 Закона о трудовом договоре, т.е. сокращением зарплаты на три месяца по независящим от работодателя экономическим обстоятельствам?

Распространение коронавируса является одним из таких непредвиденных обстоятельств, в случае возникновения которых работодатель может на три месяца в одностороннем порядке сократить нагрузку и зарплату работника на основе ст. 37 Закона о трудовом договоре, если выплата оговоренной зарплаты несет неразумную нагрузку на работодателя. Зарплату можно сокращать до установленной правительством ставки минимальной оплаты труда (584 евро в месяц или 3,48 евро в час).

Сокращение зарплаты в случае ст. 37 Закона о трудовом договоре разрешено лишь на следующих условиях:
• По причине непредвиденных, независящих от него экономических обстоятельств работодатель не может дать работнику работу в оговоренном объеме (сюда не относятся сезонные изменения объема работы).
• Выплата оговоренной зарплаты несет неразумную нагрузку на работодателя. Например, зарплату нельзя сокращать в случае, если работодатель не может дать работу в оговоренном объеме, однако при этом имеет достаточно денежных средств для выплаты зарплаты и отсутствует реальная необходимость изменять зарплату работника.

Как применяется ст. 37 закона о трудовом договоре или сокращение зарплаты на три месяца по независящим от работодателя экономическим обстоятельствам, и может ли работник разорвать трудовые отношения?

Для снижения зарплаты работодателю в первую очередь следует посмотреть, может ли он предложить работнику другую работу. Если предложить другую работу невозможно или работник не принимает предложение другой работы, то работодатель должен оповестить о намеченном сокращении зарплаты доверенное лицо работников или работников напрямую в случае отсутствия доверенного лица как минимум за 14 календарных дней. Таким образом, работник имеет возможность высказаться. Свое мнение нужно представить работодателю в течение семи календарных дней с момента получения извещения.

Если работники не согласны с сокращением зарплаты, то они могут разорвать трудовой договор, сообщив об этом работодателю за пять рабочих дней. При окончании трудового договора работнику вдобавок к заработанной зарплате и компенсации за неиспользованный основной отпуск также выплачивается компенсация в объеме средней зарплаты за один месяц.

В каких случаях может обсуждаться сокращение?

Если ясно, что ситуация не улучшается, и работодатель все же не может предоставить работу и платить сокращенную зарплату, вероятно обсуждение сокращения. Сокращение — это чрезвычайное прекращение трудового договора работодателем по экономическим причинам. Сокращение имеет место в случае, если продолжение трудовых отношений на оговоренных условиях становится невозможным из-за сокращения объема работы или реорганизации работы или в ином случае прекращения работы. Также, сокращение — это ситуация, при которой работодатель прекращает деятельность, работодатель объявляется банкротом или банкротное производство заканчивается без объявления банкротства по причине угасания. Для сокращения работодатель должен представить работникам заявление о расторжении договора и обосновать, почему трудовой договор прекращается в форме, допускающей письменное воспроизводство.

При сокращении работодатель обязан соблюдать сроки оповещения, установленные ч. 2 ст. 97 Закона о трудовом договоре. Сроки оповещения связаны с продолжительностью трудовых отношений между работником и работодателем. Работодатель должен сообщить работнику о сокращении за определенный срок:
• если трудовые отношения продлились менее одного трудового года — минимум за 15 календарных дней;
• если трудовые отношения продлились от одного года до пяти трудовых лет — минимум за 30 календарных дней;
• если трудовые отношения продлились от пяти до десяти трудовых лет — минимум за 60 календарных дней;
• если трудовые отношения продлились от десяти трудовых лет и более — минимум за 90 календарных дней.
Работодатель должен учесть, что если работнику сообщается о прекращении трудового договора менее чем за установленный законом срок или срок по оповещению и вовсе не соблюдается, то работодатель за это должен платить работнику компенсацию. В таком случае, работодателю нужно платить работнику среднюю дневную зарплату за столько календарных рабочих дней, сколько их осталось в сроке для оповещения и за сколько его оповестили.
Если трудовой договор прекращается из-за сокращения, то работодатель вдобавок к обычным выплатам обязан выплатить работнику компенсацию по сокращению, которая соответствует средней месячной зарплате работника.

Поскольку школа и детский сад закрыты и нельзя оставить детей одних, имеет ли работник право сказать, что следующие две недели он не выйдет на работу? Какую оплату я должен платить работнику за это время?

Сложившуюся ситуацию следует рассматривать в качестве случая, описанного в ст. 38 Закона о трудовом договоре, в случае которого законодателем предусмотрено, что работодатель должен платить работнику среднюю зарплату за разумное время, в течение которого работник не может выполнять работу по причине, исходящей из его личности, но не возникшей умышленно или в результате грубой небрежности, или если от работника нельзя ожидать выполнения работы по другой причине, не исходящей из его личности. Но эта ситуация не может длиться две недели, а разумное время, в ходе которого работник может организовать уход за своими детьми, а также сделать работодателю свои предложения для возможного изменения организации труда.
Иными словами, на основании ст. 38 Закона о трудовом договоре работодатель должен платить работнику среднюю зарплату максимально за два первых дня, а затем стороны должны найти подходящие обеим сторонам решения, т.е. заключить договоренность, например, по выполнению удаленной работы, применении работы с частичной занятостью на определенный срок, использования основного отпуска работника или иного способа. На основании действующего закона работник не может требовать от работодателя среднюю зарплату за весь период пребывания дома, пока были закрыты детские учреждения. Стороны трудовых отношений должны адекватно оценивать происходящее в государстве и считаться при этом с интересами друг друга, и найти таким образом разумные решения.

Я должен идти на работу, но из-за чрезвычайного положения мне негде оставить детей. Ребенка какого возраста я могу оставить одного дома?

Государство не установило конкретной регуляции в части того, ребенок какого возраста может оставаться один дома. Каждый случай отличается и зависит от зрелости ребенка и других обстоятельств. Оставлять ли временно ребенка одного дома, решает родитель. При этом, родитель должен исходить из лучших интересов ребенка, оценить зрелость своего ребенка и взвесить возможные риски безопасности. Важно, чтобы были обеспечены благополучие и безопасность ребенка.
В целом, способность ребенка в определенной мере самостоятельно действовать (ребенок отвечает за свое поведение; знает, что может быть полезно и вредно для здоровья и как безопасно вести себя; справляется с обслуживанием себя) связана со школьной зрелостью. Следует избегать ситуаций, когда дома оставлен ребенок детсадовского или младшего возраста, а также ситуаций, когда они надолго оставлены под присмотром ребенка, учащегося в начальной школе.
При необходимости, следует попросить о помощи в уходе за ребенком близких (по возможности, не бабушек и дедушек), а в вопросах работы детских садов или яслей и т.п. обратиться к местному самоуправлению.

Как должен поступать работник крупной промышленности, если, к примеру, у заводского рабочего на конвейере проявляются симптомы (кашель, боль в горле и т.п.)? К кому обращаться и что делать?

Если у заводского рабочего проступают симптомы (кашель, затрудненное дыхание или температура), которые могут указывать на острое респираторное заболевание, в т.ч. на коронавирус, то ему незамедлительно нужно отправиться домой и связаться с семейным врачом, который при необходимости организует тестирование.

Другие члены трудового коллектива должны следить за состоянием своего здоровья и при возникновении симптомов также остаться дома и связаться со своим семейным врачом. Для защиты себя и окружающих все члены коллектива должны соблюдать требования гигиены и часто мыть руки.

С 25-го марта, в общественном месте (например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы) и в помещении (за исключением дома) нужно держаться от другого человека на расстоянии не менее 2 метров, за исключением ситуаций, когда это сделать невозможно. В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не действует для семей, которые находятся или передвигаются вместе, а также для людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, 4 апреля вступило в силу распоряжение, согласно которому все торговые залы и залы предприятий обслуживания, которые открыты для посещения, необходимо оснастить средствами дезинфекции. Для выполнения правила 2+2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов одновременно могут вместиться в торговый зал. Ограничения вступают в силу с 4 апреля.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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