Когда могут урезать зарплату? Как мне работать, если дети дома? Бояться ли сокращения? Что надо знать о трудовых отношениях в условиях кризиса

Что мой работодатель должен делать по-другому и с чем он должен считаться?

Наиболее важно использовать дезинфицирующие средства на рабочем месте.

В офисе важно:

• чтобы люди соблюдали рекомендуемую дистанцию в 2 метра

• постоянное проветривание

• очистка поверхностей

Отправить с работы домой следует тех, кто:

• болен

• возможно контактировал с кем-либо из зараженных

• принадлежит к группе риска

NB! Коллега, прибывший из заграницы, должен оставаться дома в течение двух недель и внимательно следить за своим здоровьем.

С изменениями рабочих условий должны быть согласны обе стороны — работодатель и работник.

Начиная с 25-го марта следует держаться от других людей на расстоянии не менее двух метров также:

• в общественном месте (например, игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы)

• в помещении (за исключением дома).

В общественном месте могут находиться вместе до двух человек. Данное ограничение не распространяется на семьи, а также на людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.

Должен ли я работать из дома по возвращении из командировки из-за границы?

Если вы вернулись из командировки или отпуска из-за границы, то вам действительно следует оставаться дома в течение 14 дней.

Это ограничение на передвижение также имеет исключения, например, оно не распространяется на медицинских работников.

Дополнительную информацию о распоряжении руководителя особого положения можно получить здесь: https://www.riigiteataja.ee/failid/Eri_31_ru.pdf.

Может ли работодатель установить принудительный отпуск, отпуск без зарплаты, чрезвычайное положение или т.п., чтобы работники были вынуждены находиться дома без оплаты?

Очень важно, что если работник вернулся из-за границы, то работодателю и работнику следует договориться о том, каким образом будет происходить дальнейшая работа.

Наиболее разумным вариантом было бы предоставить возможность работнику работать из дома, то есть договориться об удаленной работе. Если это не является возможным, то следует достичь другой договоренности.

Законом о трудовом договоре не предусмотрено принудительного отпуска, однако работник и работодатель могу договориться о том, что работник, например, проведет две недели дома. Если работник не может выполнять работу по той причине, что работодатель не предоставил ему работу, то в таком случае, работодатель должен платить ему среднюю зарплату. (Согласно статье 35 Закона о трудовом договоре работодатель обязан выплачивать работоспособному и готовому выполнять работу работнику среднее вознаграждение за труд также в том случае, если работник не выполняет работу по той причине, что работодатель не предоставил работу, не не подготовил необходимое для выполнения работы, или иным образом задержал приемку работы, исключая случай, когда работа не была предоставлена по вине работника.)