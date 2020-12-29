Когда людям грозят проблемы с психическим здоровьем, спортклубы следовало бы держать открытыми

"Если правительство решило закрыть спортклубы, то я принимаю это решение. Но согласен с ним только до определенного предела. Сейчас занимающегося спортом человека воспринимают как обычного посетителя кино. В действительности же мы знаем, что у занимающихся спортом людей здоровье на треть лучше, чем у не занимающихся.

Специалисты говорят о сопровождающих переход на удаленную работу и период коронавируса упадке настроения и депрессии. Физическая активность — это один из способов справляться с этим, но теперь правительство своим решением как будто благоприятствует угрозам для психического здоровья людей.

Я всегда стоял за занимающийся спортом народ и сам также являюсь владельцем спортклуба. Начиная с весны мы довели меры предосторожности до крайности: дезинфицирующие средства, ширмы, обязанность носить маску — но, видимо, этого в таком случае было недостаточно.

Я не знаю ни одного случая, где в спортклубе кто-нибудь подцепил бы инфекцию, в бассейнах тоже нет. Так же непонятно закрытие теннисных площадок, запрет даже на парную игру. В то время как в торговых центрах толпятся.

Хорошо по сравнению с весной то, что у спортсменов высших достижений все-таки есть возможность в малой степени продолжать тренировки.

Ясно то, что сегодняшняя обязанность держать двери закрытыми оставит большую дыру и в обороте. Я не знаю ни одного спортклуба, на котором владелец заработал бы прибыль. Тренеры и другой персонал получают свою зарплату, но владелец хорошо если покрывает расходы. В особенно плохом положении спортивные базы, на которых висят кредиты.

Спортивный народ — это как физически, так и психически здоровый народ. Мы должны, наоборот, поддерживать эти возможности в нынешнее тяжелое время".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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