Когда должна быть отправлена рождественская посылка, чтобы она пришла вовремя?

”Конечно, все зависит от того, в интернет-магазине какой страны размещен заказ и насколько быстро действует продавец. Курьеры DPD смогут доставить товар до Рождества, если получат посылки от эстонских интернет-магазинов 21 декабря. В случае заказов из Европы последний срок — 14 декабря”, — пояснил руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.

”Однако я хотел бы подчеркнуть, что, если вы хотите избежать волнений и напряженных ситуаций, определенно не следует откладывать заказы на последний момент. Мы в DPD научились хорошо прогнозировать праздничные объемы и наняли дополнительный персонал. Однако необходимо учитывать, что интернет-магазину также требуется достаточно времени для комплектации заказа. Обратите внимание на прогнозы магазина в отношении сроков доставки, а в высокий сезон в любом случае стоит рассчитывать на несколько дополнительных дней”, — отметил Кивимурд.

Если вы разместите заказ в эстонском интернет-магазине 20 декабря и магазин успеет передать его DPD на следующий день, посылка будет доставлена ​​получателю не позднее вечера 23 декабря. Для интернет-магазинов в Латвии, Литве и Финляндии последний день для заказов — 17 декабря, а в остальных странах Европы — 14 декабря.

Несмотря на то, что DPD имеет гораздо больший штат сотрудников в пиковый сезон и перед ним, для предприятия важно, чтобы сотрудники могли провести праздники в кругу семьи. ”При размещении заказов стоит иметь в виду, что, если на время между заказом и доставкой придется какой-то праздник, время доставки соответственно удлинится, — сказал Кивимурд. — В свободные дни мы не доставляем посылки, но в другое время, включая сокращенные рабочие дни, работаем на полную мощность”.

В этом сезоне курьеры DPD отдыхают, т.е. не принимают и не доставляют посылки с 24 по 26 декабря и 1 января.

Кивимурд добавил, что клиенты могут помочь обеспечить максимально быструю доставку, как можно скорее забирая свои заказы из посылочных автоматов. Если посылка будет забрана в течение нескольких часов или, по крайней мере, в тот же день, для курьеров это станет большим подспорьем.