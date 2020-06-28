"Клубничные мошенники" активизировались? В Нымме продают ягоды непонятного происхождения(7)
В группе жителей Нымме в Facebook фирма Talu Aed попалась на ложных утверждениях о происхождении ягод, пишет Maaleht.
В группе жителей Нымме в Facebook фирма Talu Aed попалась на ложных утверждениях о происхождении ягод, пишет Maaleht.
25 июня страница фирмы Talu Aed опубликовала в группе жителей района Нымме Nõmmekad в Facebook объявление, что привезет из с хутора Muinasmaa в Южной Эстонии клубнику и будет продавать ее по предзаказу на парковке магазина Jannseni Maxima.
Ягоды якобы должны собрать 26 июня утром, а вечером уже доставить жителям Нымме по дешевой для местной клубники цене в 5 евро за килограмм.
Внимательные пользователи группы сообщили об объявлении самому хутору Muinasmaa, чей представитель связался с администратором группы, чтобы сообщить о ложной информации насчет товара, который выдают за их продукцию.
По словам хутора, они никак не связаны с товаром, который предлагает Talu Aed. Кроме того, хутор даже не выращивает сорт клубники "Азия", который продает фирма, а предлагаемый объем ягод в этом году еще даже не успели собрать с полей.
Однако Talu Aed в комментариях под своим объявлением сначала отрицала, что представила ложную информацию о происхождении клубники, а потом попросила извинение и сообщила, что клубника поставляется с другого хутора.
Хутор Kraavi подтвердил, что Talu Aed действительно продает их клубнику, но совсем другой сорт — не "Азия", а "Соната".
Неужели фирма допустила ошибку и в происхождении, и в сорте ягод? Или же предлагаемые на продажу ягоды имеют вообще другое происхождение? Talu Aed не пожелала комментировать ситуацию.
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