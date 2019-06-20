Клубничные фермеры предпочитают брать на работу украинцев вместо эстонских школьников

Так, на крупнейшей в Эстонии клубничной плантации в Тартумаа, занимающей около двадцати гектаров, сейчас работают более 70 украинцев, и в ближайшие дни их число увеличится, сообщила в среду "Актуальная камера".

Школьников владелец плантации больше нанимать не собирается. "Брать детей на работу — двойная организационная нагрузка. Им нельзя работать длинные рабочие дни, поэтому вместо одного взрослого мне пришлось бы организовать двух-трех детей, которые будут меняться в четко определенные часы", — пояснила владелец OÜ Kindel Käsi Хелен Каскема.

Такого же мнения придерживается и Юлле Каристо, которая выращивает клубнику на 12 гектарах в Вырумаа. "Я лучше возьму на работу пару украинцев, чем ребенка, поэтому что они поработают несколько часов, а оформлять их на работу надо как взрослых, которые, может быть, работают с утра до вечера. Это такая нагрузка для бухгалтера", — сказала Каристо, которую в прошлом году оштрафовали за то, что троих работавших на ферме детей не зарегистрировали в регистре работников.