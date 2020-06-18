Клиенты Telia могут пользоваться бесплатным мобильным интернетом во время сбоев из-за грозы

В случае сбоя на мобильный номер клиента будет отправлено SMS, и при желании он сможет активировать бесплатный мобильный интернет по ссылке, указанной в сообщении. Если клиент пользуется разными мобильными номерами Telia, он может выбрать, для какого номера открыть безлимитный мобильный интернет.

”Мы делаем все возможное, чтобы любые сбои в услугах, включая вызванные грозой, решались бы для клиента как можно скорее. Поскольку типы сбоев и их продолжительность различаются, несколько лет назад мы решили разработать решение, которое поможет нашим клиентам оставаться на связи с внешним миром в случае сбоя в домашнем подключении”, — сказал Кристьян Вийльманн, исполняющий обязанности руководителя единицы частных клиентов Telia Eesti.

Вийльманн добавил, что описанное решение станет особенно полезным помощником в нынешний грозовой сезон, потому что заранее неизвестно, где и когда гроза выведет из строя сетевой узел. По его словам, на сегодняшний день значительное количество клиентов Telia уже используют инновационное решение и весьма довольны этой услугой.

Как работает решение:

* В случае подозрения в сбое автоматические системы Telia проверяют, есть ли сбой по адресу клиента общей ошибкой и работают ли домашние услуги клиента (ТВ, домашний интернет). Системы обнаруживают возможные неисправности за считанные секунды;

* На мобильный номер клиента отправляется SMS-сообщение, информирующее о перебоях в сети его домашних услуг. В текстовое сообщение включена ссылка, с помощью которой клиент может активировать бесплатный мобильный интернет для своего мобильного номера;

* Нажав на ссылку, клиент попадает в среду Онлайн-помощи Telia, после чего нужно будет войти в систему.

* Если клиент выберет номер, для которого активируется мобильный интернет, он может начать пользоваться бесплатным мобильным интернетом;

* Услугой можно пользоваться в течение 24 часов, а когда нормальные условия будут восстановлены, клиенту отправляется SMS с уведомлением.