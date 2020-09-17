Клиенты Swedbank все чаще используют для аутентификации биометрию

Статистика Swedbank показывает, что клиенты быстро освоили новый способ входа в мобильный банк, представленный в прошлом году. По последним данным, мобильное приложение посещают в среднем 370 000 клиентов в месяц, из которых почти половина (42%) при входе в систему используют биометрическую идентификацию.

”Биометрия, пожалуй, самый удобный и безопасный способ пользования мобильным банкингом. Это даёт Вам возможность очень быстро просматривать баланс своего счёта, подтверждать платежи или заходить в интернет-банк через мобильное приложение с помощью распознавания отпечатка пальца или геометрии лица”, ­– сказала руководитель подразделения координирования услуг Эде Раагметс.

По словам Раагметс, популярность биометрии основана на том, что в Эстонии люди понимают её, доверяют ей, поскольку хорошо разбираются в новых технологиях.

Чаще всего используют биометрию при входе в мобильный банк люди в возрасте 30-39 лет. Около трети представителей этой возрастной группы входят в мобильный банк с помощью биометрии. Использование биометрии довольно широко распространено и среди людей в возрасте 40-49 лет.

Популярнее биометрии в настоящее время только инструмент аутентификации Smart-ID, который предпочитают 44% клиентов и который используется уже в течение трёх лет. Реже для входа в мобильный банк используются такие инструменты аутентификации как Mobiil-ID (13%) и PIN-калькулятор (1%).

В целом в странах Балтии из биометрических методов идентификации личности чаще всего используется распознавание отпечатка пальца.