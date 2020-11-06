Клиенты Swedbank в подавляющем большинстве продолжают выплаты во вторую пенсионную ступень

”Несомненно, в последнее время возникло много путаницы вокруг пенсионных ступеней, и людям приходится принимать важные решения. Мы готовы всячески поддерживать наших клиентов в принятии продуманных решений. По теме временной приостановки платежей во вторую ступень мы сделали информативный калькулятор для наших клиентов в интернет-банке. Это позволило рассчитать потери от приостановки, и заставило многих отказаться от этой мысли. Мы рады, что люди по-прежнему понимают важность обеспечения своего будущего и доверяют нашим пенсионным фондам”, ­– пояснила руководитель сферы инвестирования и пенсии Кайре Пейк.

Наименьшее количество выбывших (менее одного процента) было из вышедшего на рынок последним, и предназначенного в основном для молодёжи генерационного фонда K1990–1999, а также из пенсионного фонда K100, который при более высоком риске, имеет самую высокую потенциальную доходность.

Таким образом, подавляющее большинство клиентов продемонстрировали высокий уровень осведомлённости, они серьёзно относятся к пенсионному накоплению и не желают останавливать его ни при каких обстоятельствах, отмечают в банке.

”Эти показатели и отзывы наших клиентов дают нам основания полагать, что клиенты не будут торопиться с решением и в рамках предстоящей реформы второй пенсионной ступени. Наши клиенты знают, что деньги растут не на дереве, а под управлением лучших специалистов”, — добавила Кайре Пейк.

В октябре клиенты второй пенсионной ступени имели возможность приостановить свои взносы в пенсионный фонд с декабря 2020 года до августа 2021 года. По данным AS Pensionikeskus, приостановили взносы в общей сложности 9575 человек, что также составляет менее 1,4% от всех, кто присоединился ко второй пенсионной ступени.