Клиенты Swedbank теперь могут входить в интернет-банк на компьютере с помощью отпечатка пальца или геометрии лица

До этого клиенты могли пользоваться биометрической идентификацией личности в мобильном приложении и при платежах до 100 евро.

Теперь пользователи могут ввести свои данные входа в интернет-банк в компьютере и после этого пройти идентификацию личности с помощью мобильного телефона и приложения Swedbank, воспользовавшись распознаванием геометрии лица или отпечатка пальца.

Новая функция позволяет пользователям осуществлять повседневные банковские операции, в том числе вход в аккаунт и просмотр остатка на счёте без использования дополнительных средств входа (например, Smart-ID или PIN-калькулятора). В ближайшем будущем пользователи смогут при биометрическом входе подтверждать платежи до 100 евро десять раз подряд.

”Биометрическая идентификация личности упрощает для наших клиентов вход в интернет-банк и позволяет выбирать из большего числа различных способов входа”, — говорит руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс. ”Это — быстрый и надёжный способ вести повседневные банковские дела без необходимости запоминать и использовать пароли”.

Данные Swedbank показывают, что примерно половина всех клиентов Swedbank в Эстонии пользуются для входа в своё приложение Swedbank в основном биометрическими данными.

”Благодаря добавлению опции биометрического входа, наши клиенты теперь имеют больше возможностей для входа в интернет-банк, — прокомментировала Раагметс. — Мы призываем людей поддерживать, как минимум, два активных метода входа, чтобы всегда можно было легко получить доступ к своему банковскому счету”.

В ближайшие недели в интернет-банке всех клиентов появится новая вкладка персональной идентификации под названием ”Биометрия”. Чтобы использовать эту функцию, клиенты должны сначала активировать биометрический вход в приложении Swedbank. При первом входе в систему с использованием биометрических данных пользователи должны выбрать вариант биометрического входа и ввести свой личный код в дополнение к идентификатору пользователя.

”Добавление варианта биометрического входа в систему при использовании интернет-банка на компьютере — ещё один шаг к тому, чтобы сделать повседневные банковские операции более простыми и удобными. Другие недавно представленные решения для повседневного банкинга — Накопитель и возможность совершать в приложении Swedbank платежи с помощью мобильного номера”, — добавила Эде Раагметс.