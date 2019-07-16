Клиенты Swedbank теперь могут расплачиваться с помощью смарт-часов

Swedbank открыл с сегодняшнего дня возможность платить с помощью смарт-часов, что позволяет клиентам расплачиваться в различных торговых точках с помощью совместимых с услугой смарт-часов Garmin или Fitbit.
С 16 июля клиенты Swedbank среди первых в странах Балтии получают возможность расплачиваться в магазинах, киосках и других местах за товары и услуги с помощью смарт-часов и браслетов Fitbit или Garmin, пользуясь для этого приложениями Fitbit Pay или Garmin Conect. С началом пользования этой услугой клиентам больше не надо будет беспокоиться, с собой ли у них кошелёк или банковская карточка.
"Мы добились немалых успехов в обеспечении клиентам Swedbank возможности выбирать среди современных средств оплаты. Менее трёх лет назад мы первыми открыли возможность для оплаты бесконтактными банковскими карточками, и вот теперь мы сделали следующий шаг, дав возможность клиентам платить во всех точках которые принимают бесконтактные платежи, также с помощью смарт-часов Fitbit или Garmin”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.
Клиенты Swedbank, у которых есть смарт-часы или монитор активности Fitbit или Garmin с функцией мобильного кошелька, могут связать свою карточку с приложением Fitbit или Garmin Connect Mobile и назначить пароль. Подтверждение привязки карточки можно посмотреть в новом мобильном приложении Swedbank или в интернет-банке.
Смарт-часы Fitbit и Garmin используют ближнюю бесконтактную связь (NFC). Для совершения платежа пользователь должен просто приложить смарт-часы к терминалу. Смарт-часами можно платить везде, где принимаются бесконтактные платежи, а лимит платежа такой же, как и у привязанной к устройству банковской карточки.
Для большей безопасности пользователь Fitbit и Garmin защищён специально созданным для смарт-часов виртуальным номером карточки и создаваемыми каждый раз кодами сделки. Настоящий номер карточки пользователя не записывается в смарт-устройство или на серверы и не передаётся при оплате торговцу. Благодаря технологии распознавания пульса, смарт-часы Garmin всегда "знают", находятся ли они на руке. А если они с руки сняты, то оплату произвести невозможно.
В соответствии с рапортом International Data Corporation, мировой рынок носимых смарт-устройств должен вырасти в 2019 году на 15,3%, до 198,5 миллиона устройств. К концу 2023 года число таких устройств должно достигнуть 279 миллиона единиц, что означает ежегодную прибавку начиная со следующего года в среднем по 8,9%. Swedbank рассчитывает, что к 2020 году все используемые в Балтийских странах терминалы смогут принимать бесконтактные платежи. Таким образом, возможности клиентов по оплате смарт-часами в будущем будут только расти.
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