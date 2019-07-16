Клиенты Swedbank теперь могут расплачиваться с помощью смарт-часов

С 16 июля клиенты Swedbank среди первых в странах Балтии получают возможность расплачиваться в магазинах, киосках и других местах за товары и услуги с помощью смарт-часов и браслетов Fitbit или Garmin, пользуясь для этого приложениями Fitbit Pay или Garmin Conect. С началом пользования этой услугой клиентам больше не надо будет беспокоиться, с собой ли у них кошелёк или банковская карточка.

"Мы добились немалых успехов в обеспечении клиентам Swedbank возможности выбирать среди современных средств оплаты. Менее трёх лет назад мы первыми открыли возможность для оплаты бесконтактными банковскими карточками, и вот теперь мы сделали следующий шаг, дав возможность клиентам платить во всех точках которые принимают бесконтактные платежи, также с помощью смарт-часов Fitbit или Garmin”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Клиенты Swedbank, у которых есть смарт-часы или монитор активности Fitbit или Garmin с функцией мобильного кошелька, могут связать свою карточку с приложением Fitbit или Garmin Connect Mobile и назначить пароль. Подтверждение привязки карточки можно посмотреть в новом мобильном приложении Swedbank или в интернет-банке.

Смарт-часы Fitbit и Garmin используют ближнюю бесконтактную связь (NFC). Для совершения платежа пользователь должен просто приложить смарт-часы к терминалу. Смарт-часами можно платить везде, где принимаются бесконтактные платежи, а лимит платежа такой же, как и у привязанной к устройству банковской карточки.