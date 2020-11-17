Клиенты Swedbank теперь могут пользоваться также услугой Google Pay

Благодаря новой функции, клиенты Swedbank, использующие устройства Android, могут привязать свою дебетовую или кредитную карточку Mastercard к цифровому кошельку Google Pay и использовать её для оплаты покупок как в интернете, так и в обычных магазинах. Google Pay — один из самых популярных цифровых кошельков в мире. Ожидается, что к концу 2020 года количество пользователей Google Pay превысит 100 миллионов. В настоящее время способ оплаты Google Pay доступен только на смартфонах через приложение Swedbank. Отдельного приложения Google Pay пока нет в Эстонии. Если оно станет доступно, мы уведомим наших клиентов отдельно.

”Наши клиенты всё реже пользуются наличными, и предпочитают совершать бесконтактные платежи или расплачиваются с помощью цифровых платёжных функций своих смарт-устройств”, — говорит руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс. ”С помощью сервиса Google Pay мы расширяем спектр вариантов электронных платежей Swedbank, чтобы у наших клиентов было больше возможностей выбора, и они могли управлять своими повседневными финансовыми делами с ещё большим комфортом и гибкостью”.

В этом году количество пользователей цифровых кошельков и количество клиентских переводов значительно увеличились. В сентябре цифровым кошельком воспользовались почти 56 000 уникальных пользователей. В январе 2020 года их было всего немногим более 30 тысяч.

Кроме того, в сентябре было совершено 1,2 миллиона переводов с цифрового кошелька, тогда как в начале года таких переводов было лишь полмиллиона.

”Среднестатистический клиент Swedbank, пользующийся услугами цифрового кошелька, предлагаемыми Swedbank, совершает 21 перевод в месяц. В 2020 году рост использования таких услуг приобрёл взрывной характер, и они продолжают набирать популярность”, — добавила Эде Раагметс.

Начало использования Google Pay — ещё один шаг к тому, чтобы сделать повседневные банковские операции более простыми и комфортными. Другие недавно представленные решения для повседневного банкинга включают биометрический вход и подтверждение платежей с помощью биометрических данных, услугу Накопитель и возможность совершать платежи в приложении Swedbank на основе номера мобильного телефона.