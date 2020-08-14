Клиенты Swedbank накопили при оплате карточками более миллиона евро

”Вопреки распространённому заблуждению, что копить деньги могут только люди с высоким доходом, начать копить можно с небольших сумм — по десять-двадцать евро в месяц. За год накапливается значительная сумма, — сказал руководитель отдела финансирования частных клиентов Swedbank Тармо Улла. — Самое главное в экономии — последовательность. Для того чтобы поддержать привычку к накоплению, в конце мая Swedbank выпустил на рынок Накопитель, который автоматизирует процесс, позволяя регулярно и незаметно откладывать небольшие суммы”.

Например, Накопитель предлагает возможность использовать платежи карточками для накопления денег. Каждая сумма, уплачиваемая с помощью карточки, округляется до ближайшего евро, а разница переводится с расчётного счёта на счёт Накопителя. Всего за пару месяцев к Накопителю присоединились 51 655 человек. Путём округления сумм, уплачиваемых с помощью карточек, было собрано 1 066 882 евро. Таким образом, средняя сумма, собранная за несколько месяцев с одного счёта, составила 20,65 евро.

Улла отметил, что сбор средств с помощью Накопителя оказался более популярным среди клиентов в Эстонии, чем в других странах Балтии. ”Это подтверждает, что в Эстонии людям очень важно иметь финансовые резервы на случай непредвиденных обстоятельств”, — сказал он. В июле Накопителем воспользовались в Латвии 38 481 человек и в Литве 44 611 человек. Средняя накопленная сумма, на один счёт составила 21,26 евро в Латвии и 14,93 евро в Литве.

Помимо округления суммы, оплаченной карточкой, вы также можете заключить постоянное поручение с тем, чтобы с помощью регулярных взносов Накопитель пополнялся быстрее. Кроме того, вы можете в любой момент перечислить на счёт Накопителя любую сумму. Деньги, собранные на счёте Накопителя, могут быть сняты частично или полностью в любое время, и это бесплатно. Клиент может найти Накопитель как в интернет-банке, так и в мобильном банке. Подключение занимает менее 10 секунд. Более подробная информация доступна на сайте Накопителя.